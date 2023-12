Retraite : ces deux nouveautés qui simplifient l'obtention d'une pension de réversion

(Crédits photo: © Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Vous souhaitez estimer le montant de la pension de réversion auquel vous pourriez avoir droit ? Vous voulez effectuer votre demande en quelques clics ? Deux nouveaux outils vont vous simplifier la vie.

Afin de faciliter la vie des personnes souhaitant simuler ou demander une pension de réversion, le GIP Union Retraite et le portail Info-retraite.fr ont développé deux nouveaux outils. Au programme : simplicité et gain de temps afin, pour le conjoint survivant, d'estimer ou d'obtenir l'éventuelle pension de réversion due en cas de décès de son conjoint. Comment accéder à ces deux outils, et que permettent-ils précisément de faire ? Tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'estimation et de la demande d'une pension de réversion.

Un simulateur de pension de réversion en ligne proposé par le GIP Union Retraite

Depuis le début du mois de novembre 2023, le Groupement d'intérêt public (GIP) Union retraite a mis en ligne un nouveau simulateur, destiné aux personnes souhaitant estimer le montant de la pension de réversion auquel ils pourraient avoir droit. Pour rappel, cette pension est versée au conjoint survivant, et représente une partie de la retraite dont le conjoint décédé bénéficiait. Une somme particulièrement difficile à estimer seul, puisqu'elle intègre de nombreux facteurs, tels que l'âge, le niveau de revenus, le nombre d'enfants ou encore la durée du mariage.

Le simulateur proposé par le GIP Union Retraite offre une solution simple, pour une vingtaine de professions et de statuts professionnels différents. Sont non seulement concernés les anciens salariés du privé, mais également les contractuels de droit public, les salariés agricoles, les professionnels libéraux, ou encore les régimes spéciaux, à l'image des agents de la SNCF ou des salariés de la RATP.

En revanche, ne peuvent pas estimer le montant de leur éventuelle pension de retraite les personnes dont le conjoint décédé a été marié plusieurs fois, ou si ce dernier était encore en activité au moment du décès.

A lire aussi: Retraite : la hausse des pensions sera (légèrement) plus importante que prévue en 2024

Une demande de pension de réversion plus facile depuis juillet grâce à Info-retraite.fr

La perception d'une pension de réversion n'est pas automatique, et il faut donc en faire la demande. Auparavant, il était nécessaire pour le conjoint survivant de contacter chaque régime d'affiliation du conjoint décédé, ce qui pouvait être à la fois complexe et long en cas d'exercice de plusieurs professions différentes. Afin de simplifier les choses, le site officiel Info-retraite.fr a choisi de développer un outil permettant de centraliser sa demande de pension de réversion.

Depuis le mois de juillet, les personnes concernées peuvent ainsi effectuer une seule demande sur le portail Info-retraite.fr, dans la rubrique "Demander ma réversion". Entièrement gratuit, ce service nécessite uniquement l'envoi de la copie d'une carte nationale d'identité, de l'acte de décès, ainsi que de l'acte de naissance et du livret de famille du conjoint, ou ex-conjoint, décédé. Selon la situation du demandeur, la copie des derniers avis d'imposition peut également avoir à être transmise.

Notez néanmoins que seules les personnes ayant été mariées peuvent demander à recevoir une partie de la pension de retraite de leur conjoint décédé. À l'Assemblée nationale, certains députés essaient pourtant de faire changer les choses, en intégrant les couples ayant choisi de conclure un Pacs, plutôt que de se marier, notamment lorsque le Pacs en question a été signé en mairie et date de plus de 5 ans. Une évolution qui permettrait de prendre en compte l'importance croissante de ce type d'union, puisque 182 000 Pacs ont été conclus en 2022 en métropole selon l'Insee, et 237 000 mariages.