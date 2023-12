Retraite : la hausse des pensions sera (légèrement) plus importante que prévue en 2024

5,2 % : telle était la revalorisation annoncée par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, à la fin du mois de septembre. Mais en réalité, la hausse des pensions de retraite devrait être légèrement plus élevée.

Alors que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé une hausse des pensions de retraite de base de 5,2 % au 1er janvier 2024, les chiffres de l'Insee laissent à penser que cette augmentation pourrait être plus importante. En effet, en suivant la méthode de calcul pour la revalorisation annuelle des pensions de retraite, ce chiffre devrait atteindre les 5,3 %. Une bonne nouvelle pour les retraités, qui se cumule avec d'autres annonces favorables à leur pouvoir d'achat.

Une revalorisation des retraites qui devrait atteindre les 5,3 % au 1er janvier

Chaque année, la retraite de base fait l'objet d'une revalorisation au 1er janvier. Sur fond d'inflation, le début d'année 2024 ne fera pas exception, et la hausse attendue dépasse même les 5 %. Selon l'annonce officielle de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, survenue à la fin du mois de septembre, cette augmentation devrait atteindre les 5,2 %, soit, par exemple, 41,6 euros de hausse pour une pension de base de 800 euros.

Néanmoins, la revalorisation des pensions de retraite prévue pour le 1er janvier 2024 devrait atteindre un niveau légèrement supérieur. En effet, le site d'actualité Notre Temps a précisé que, selon une source proche du dossier, l'augmentation devrait atteindre les 5,3 %. Cette information devrait d'ailleurs être prochainement confirmée par le ministère de l'Economie. Mais pourquoi la revalorisation pourrait-elle être de 5,3 %, au lieu des 5,2 % annoncés initialement ?

Comment est calculée l'augmentation annuelle des retraites de base ?

Le 15 novembre, l'Insee, qui est l'institut de référence en matière d'inflation, a annoncé que la hausse des prix avait atteint les 4 % sur un an. Mais le calcul de la revalorisation annuelle de la retraite de base, fondé sur le niveau d'inflation, suit une logique particulière. Plus précisément, cette augmentation est calculée sur la base de l'indice "dit en moyenne annuelle : on compare les 12 derniers mois aux 12 mois précédents, donc sur 2 ans" explique Benoit Prince, secrétaire général de la CFDT Retraités dans un communiqué.

Résultat : "L'indice des prix publié par l'Insee le 15 novembre nous permet d'affirmer que la revalorisation des retraites de base sera de +5,3 % en janvier 2024", explique la CFDT Retraités. Il est néanmoins possible, mais peu probable, que le gouvernement choisisse de déroger à cette règle de calcul, et de maintenir les 5,2 % annoncés. En effet, le gouvernement "peut choisir aussi de fixer un taux de revalorisation de manière dérogatoire : cela avait été le cas en 2019, avec une hausse de 0,3 % plus faible que l'inflation, mais cela reste une exception" récapitule Notre Temps.

Retraite complémentaire, petites retraites… ces mesures favorables aux retraités

Qu'elle soit de 5,2 ou de 5,3 %, la revalorisation des pensions de retraite de base devrait permettre aux retraités de maintenir leur pouvoir d'achat. Pour comparaison, la hausse connue au 1er janvier 2023 avait été moindre. En effet, une première augmentation anticipée avait été décidée en juillet 2022 à hauteur de 4 %, suivie d'une hausse de 8 % au 1er janvier 2023, soit une revalorisation globale de 4,8 %.

En 2024, les retraités vont également bénéficier d'une hausse de la retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco, de 4,9 %. Les petites retraites, quant à elles, ont, ou vont être, revalorisées d'un montant pouvant aller jusqu'à 100 euros par mois. Une mesure qui fait suite à la réforme des retraites , et qui devrait concerner 1,7 million de retraités. Enfin, à compter du 1er décembre, les nouveaux retraités ne seront plus concernés par le malus temporaire de 10 %.