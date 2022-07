Retraite à l’étranger : quelles démarches faut-il engager avant de partir ?

Il ne faut pas oublier certaines démarches avant de partir vivre sa retraite à l'étranger. (Pasja1000/Pixabay)

S'installer à l'étranger une fois qu'on est à la retraite a quelques avantages. Mais il y a aussi des contraintes. Il ne faut pas oublier de faire des démarches nécessaires.

Partir vivre à l'étranger une fois sa retraite en poche peut permettre de bénéficier d'une fiscalité favorable et d'une meilleure qualité de vie. Dans beaucoup de pays, se nourrir et se loger coûte beaucoup moins cher que dans l'hexagone, comme au Maroc où le coût de la vie est inférieur de 30 % à celui de la France. C'est encore mieux au Sénégal (40 %), en Tunisie (50 %) et en Thaïlande (60 %). Avec 2 500 euros de pension par mois, un couple peut vivre confortablement. Encore faut-il faire les bonnes démarches pour ne pas avoir de surprises rapporte Capital .

Des systèmes de santé moins performants

Vous devez impérativement signaler votre départ à la Sécurité sociale et à vos caisses de retraite. Cela permettra de faire suivre vos pensions. Il faut également prévenir sa banque et ouvrir un compte à l'étranger. Il vaut mieux également envisager le pire et souscrire un contrat finançant le rapatriement du corps.

En cas d'installation à l'étranger, on peut toujours venir se faire soigner en France. En vivant de manière permanente dans un pays de l'Union européenne, vous dépendrez du régime de santé du pays concerné. Hors UE, vous n'êtes pas couverts, sauf si vous résidez dans des pays qui ont signé une convention avec la France (Maroc ou Tunisie). Il faut alors souscrire une assurance volontaire, par exemple auprès de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), pointent nos confrères.

Une taxation plus légère

Résider à l'étranger permet d'échapper à l’impôt en France. Il n'y a pas de prélèvements sociaux sur la retraite. La taxation est limitée à 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la complémentaire. Concernant l’impôt sur le revenu, mieux vaut privilégier les pays ayant signé une convention avec la France. Cela permet d'éviter la double imposition. La Malaisie, la Grèce ou le Portugal sont des destinations de choix.

Depuis deux ans, la Grèce est devenue le pays le plus attractif. Mais c'est en Malaisie que le système est le plus avantageux. Il n'y a aucun impôt sur le revenu, à partir du moment où vous avez une pension de retraite supérieure à 2 100 euros ou bien que vous possédez un capital de 33 000 euros à placer dans une banque du pays.