Retraite : 30 000 enseignants devraient recevoir des droits promis dans les années 1990

L'allocation de formation est apparue en 1989 dans le but d'encourager les étudiants à embrasser la carrière de professeur. (illustration) (DeltaWorks / Pixabay)

Quelque 30 000 enseignants qui ont perçu une allocation de formation durant les années 1980 et 1990 pourraient bientôt avoir la possibilité d'intégrer celle-ci dans le calcul de leur retraite. Un décret devrait en effet être publié avant la fin de l'année, permettant aux intéressés d'obtenir les trimestres supplémentaires promis à l'époque.

Un coup de pouce avant et après le concours

Le décret en ce sens qu'attendaient les enseignants concernés depuis longtemps « sera pris avant la fin de l'année » , a indiqué le gouvernement. L'allocation de formation est apparue en 1989 dans le but d'encourager les étudiants à embrasser la carrière de professeur. Le dispositif fournissait une aide financière à celles et ceux qui étaient en licence et préparaient le concours d’entrée à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

Le montant annuel de l'allocation était compris entre 30 000 et 50 000 francs (soit entre 4 573 euros et 7 622 euros). L'aide était versée par le recteur de l’académie l’année de la préparation du concours mais aussi pendant la première année d’étude des candidats ayant été admis. Les personnes en ayant bénéficié avaient alors été informées qu'elle serait prise en compte dans les calculs liés à la retraite.

Pas d'informations précises

Les futurs enseignants pensaient donc obtenir des trimestres supplémentaires tout en étudiant et au passage atteindre plus rapidement le taux plein pour partir à la retraite. Mais ils avaient ensuite déchanté. En annonçant la prochaine signature du décret, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique n'a cependant pas donné de détails quant aux modalités d'application de la mesure et aux démarches que devront accomplir les bénéficiaires.