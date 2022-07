Résidence secondaire : la taxe d'habitation flambe dans certaines villes touristiques

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires augmente dans de nombreuses villes touristiques.

Si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, selon où elle se situe, préparez déjà le carnet de chèques car la note risque d'être très salée. Comme le note Le Parisien ce lundi 25 juillet, la taxe d'habitation sur ce type de logement flambe dans beaucoup de villes touristiques, en raison de la surtaxe sur les résidences secondaires, "qui depuis 2017 permet de majorer la taxe d’habitation jusqu’à 60 % dans les zones tendues", écrivent nos confrères.

Et cette année, de nombreuses communes ont décidé d'appliquer la surtaxe à son maximum, en conseil municipal - parmi elles, Bordeaux, Lyon, Biarritz, Arles, Saint-Jean-de-Luz... "On voit bien qu’il y a un besoin de nombreuses communes de rattraper le manque à gagner lié à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui se poursuit cet automne pour les 20 % des Français les plus riches", selon Ludovic de Jouvancourt, le président de l’entreprise Prello, toujours auprès du Parisien. L'une des solutions d'après lui : acheter une résidence secondaire à plusieurs.

L'entreprise Prello a établi un classement des communes selon les taux de taxe d'habitation. Parmi les plus intéressantes pour les propriétaires de maisons de vacances : Ouistreham, Livarot dans le Calvados, Mallemort et Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône, ou encore La Hague, dans la Manche, qui facturent des taux à moins de 10 %, cite Le Parisien.

Une mise en garde néanmoins : "Rien ne dit que dans deux, cinq ou dix ans ces communes ne votent pas une envolée des taux communaux et une surtaxe à 60 %", précisent nos confrères.