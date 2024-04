Rénovation énergétique : les agents de France Rénov’ partent en tournée pour vous accompagner

Plusieurs aides ont été mises en place en France pour la rénovation de son logement. (illustration) (jarmoluk / Pixabay)

Si plusieurs aides existent en France pour soutenir les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement, il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver. MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', Éco-prêt à taux zéro, CEE... Afin de mieux orienter les Français, des agents France Rénov' vont sillonner le territoire à partir du vendredi 19 avril . Ils s'installeront dans deux tiny houses (de petites maisons roulantes en bois) dans plusieurs villes pour sensibiliser au recours à la plateforme France Rénov'.

Rencontrer des conseillers pour lancer son projet

Le but affiché par ce service public de rénovation de l'habitat : « ancrer le réflexe France Rénov’ pour faire entrer les ménages dans un parcours de rénovation bien accompagné et sécurisé » . Ainsi, les visiteurs auront accès à une exposition, une présentation des matériaux et techniques de rénovation, et pourront rencontrer des conseillers.

Première étape de ce grand tour de France, la ville de Chartres, en Eure-et-Loir, les 19 et 20 avril. A cette occasion, les habitants pourront prendre rendez-vous pour récupérer le cliché thermographique de leur logement. En effet, la métropole de Chartres utilise depuis plusieurs années des drones pour photographier les habitations de certaines communes. Les images mettent en évidence les pertes de chaleur et les défauts d'isolation des toitures.

Le programme de la tournée France Rénov'

Après Chartres, les agents France Rénov' prendront la direction de Quimperlé (Finistère), les 7 et 8 juin. La suite du programme, pour l'instant : Caudry (Nord) les 14 et 15 juin, Pontoise (Val-d'Oise) les 21 et 22 juin, La Haye (Seine-Maritime) les 28 et 29 juin, La Roche-sur-Yon (Vendée) les 6 et 7 septembre, Chaumont (Haute-Marne) les 13 et 14 septembre, Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) les 20 et 21 septembre, Chatillon-sur-Chalaronne (Ain) les 27 et 28 septembre, Carpentras (Vaucluse) les 4 et 5 octobre, Brassac (Tarn) les 11 et 12 octobre, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) les 18 et 19 octobre et Montpellier (Hérault) les 26 et 27 novembre.