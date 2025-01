Rénovation énergétique : ce que vous devez payer si votre logement est classé G au DPE

En France, le coût global pour rénover tous les biens classés G pourrait atteindre 43 milliards d’euros. (Illustration) (Etadly / Pixabay)

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021, visant à éliminer progressivement les « passoires thermiques » du marché locatif français, les logements classés G au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) ne peuvent plus être loués. Depuis le 1er janvier 2025, les propriétaires de ces biens sont donc contraints d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent conclure un nouveau contrat de location. Une démarche qui s’avère toutefois coûteuse, rapporte Capital .

40 000 euros en moyenne pour un bien

Selon la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), le coût moyen pour rénover un logement classé G s’élève à environ 40 000 euros, avec des variations importantes selon la nature du bien. Par exemple, la rénovation complète d’une maison peut atteindre jusqu’à 125 000 euros.

La FNAIM estime par ailleurs que la mise à niveau des 337 000 maisons individuelles classées G en France représenterait un investissement total de 13,5 milliards d’euros. En incluant les logements en copropriété, le coût global pour rénover tous les biens classés G pourrait atteindre 43 milliards d’euros. Pour l’ensemble des logements classés F et G, cette facture s’élèverait à près de 100 milliards d’euros.

5,8 millions de passoires thermiques

Comme le rappelle la FNAIM, la France compte actuellement 5,8 millions de passoires thermiques, dont 567 000 logements classés G au DPE. Les logements les plus énergivores, ceux consommant plus de 450 kWh d’énergie finale par mètre carré (dits G +), sont déjà interdits à la location depuis janvier 2023. Conformément au calendrier de la loi Climat et Résilience, les logements classés F seront exclus du marché locatif en 2028, suivis de ceux classés E en 2034.