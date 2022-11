Renaud Guidée, Axa : «nos investissements verts s’élèvent à près de 24 milliards d’euros»

Renaud Guidée, directeur des risques d’AXA. (© DR)

Le réchauffement climatique est perçu comme le premier risque sur tous les continents par la majorité des 4 500 experts interrogés dans 15 pays, révèle le neuvième rapport du groupe AXA sur les risques. Le risque climatique est aussi numéro 1 dans le classement des risques du grand public (20.000 personnes sondées). Décryptage de Renaud Guidée, directeur des risques d’AXA.

L’angoisse climatique va-t-elle être la nouvelle obsession ?

Cela fait déjà plusieurs années que le changement climatique apparaît comme la première préoccupation, à l’exception de 2020 en pleine pandémie de Covid. Mais c’est la première fois en 2022 qu’il figure en tête dans toutes les régions du monde pour les experts et devient la préoccupation principale du grand public aux États-Unis. L’instabilité géopolitique vient en second, suivie des craintes liées au cyber (en troisième place dans le classement) et les risques énergétiques (quatrième place).

Les risques sociaux viennent néanmoins en quatrième place aux Etats-Unis !

En Europe, les risques sociaux ont été un peu éclipsés par les risques géopolitiques et énergétiques. C’est moins le cas où les préoccupations autour de l’inflation et de ses conséquences sociales peuvent primer. C’est la première fois aussi que les experts intègrent trois risques économiques dans le Top 10. Vecteurs d’inégalités, ces risques alimentent les craintes de tensions sociales.

Votre enquête montre une croissance du sentiment de vulnérabilité et une perte de confiance dans les institutions pour gérer ces risques. Ce pessimisme vous inquiète-t-il ?

Ces inquiétudes constituent à notre avis le plus grand risque. C’est pourquoi nous devons assumer nos responsabilités