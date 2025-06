Rémunération des livrets en baisse : que faire ?

livret a (Crédits: Adobe Stock)

Face aux incertitudes économiques de ces dernières années, les ménages français ont renforcé leur épargne. Selon la Banque de France, pas moins de la moitié de l'augmentation du taux d'épargne entre 2019 et 2024 serait directement liée à ce climat d'incertitude.

Cependant, après un pic historique atteint durant la crise sanitaire, ce taux montre des signes de recul. Après avoir culminé à 18 % en 2024, la Banque de France prévoit une diminution progressive à 17,6 % en 2025, 17 % en 2026 et 16,4 % en 2027.

Or, si la rémunération des livrets réglementés avait bénéficié de la hausse de l'inflation et des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne ces dernières années, la tendance s'inverse désormais avec une nouvelle baisse de leur rémunération attendue cet été.

Vers une nouvelle baisse des taux des livrets en août 2025

Les livrets réglementés comme le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), le Livret d'épargne populaire (LEP), le Plan épargne logement (PEL), le Compte épargne logement (CEL) et le Livret Jeune sont des placements encadrés par l'État, largement utilisés par les Français pour leur épargne.

Le calcul du rendement du Livret A, qui sert souvent de référence pour les autres livrets réglementés, est révisé deux fois par an - une fois le 1er février et une fois le 1er août. Après une première baisse en février 2025, une nouvelle diminution des taux est attendue pour le 1er août selon la formule habituelle de calcul basée sur l'inflation et les taux interbancaires.

Le taux du Livret A, actuellement à 2,4 %, pourrait descendre à 1,7 %. Le LEP, lui, pourrait également voir son rendement reculer de 4 % à 3,5 %.

Pour les 57 millions de détenteurs du Livret A, cela représenterait une baisse totale de 1,3 point en six mois. Seule une décision exceptionnelle de la Banque de France pourrait éviter cette chute. Alors qu'aucun coup de pouce du gouvernement français n'a été adopté en février 2025, il semble peu probable qu'il le soit en août 2025.

Comment anticiper cette baisse des taux des livrets ?

Diminuer la part de vos fonds placée dans ce type de livrets

Lorsque la rémunération des livrets réglementés diminue, il devient pertinent de réévaluer la répartition de votre épargne, en particulier votre épargne de précaution.

Le Livret A, par exemple, est un placement idéal pour cette dernière grâce à sa grande liquidité, vous permettant d'accéder à vos fonds à tout moment en cas d'imprévu. Cependant, avec des taux en baisse, il peut être judicieux de limiter le montant que vous y conservez pour ne couvrir que le nécessaire en cas d'urgence.

Le surplus pourrait alors être orienté vers des livrets proposant une rémunération plus attractive ou, pour ceux qui sont prêts à accepter un risque plus élevé, vers des supports d'investissement offrant un potentiel de rendement supérieur sur le long terme.

Explorer d'autres livrets plus rémunérateurs

Avec des taux en baisse, vous pouvez aussi considérer des alternatives plus rémunératrices avec des « super livrets », aussi appelés livrets bancaires boostés.

Ces produits, souvent proposés par les banques en ligne, offrent des taux d'intérêt très attractifs pendant quelques mois, avant de revenir à un taux de base plus classique. Ils peuvent également inclure des primes de bienvenue ou d'autres offres promotionnelles, comme des parrainages, qui viennent s'ajouter au rendement.

Ces offres promotionnelles apportent ainsi un coup de pouce supplémentaire qui peut être très intéressant à court terme car ces avantages sont généralement limités à la première année de souscription ou à une période définie.

Considérer la diversification de votre épargne avec des supports plus dynamiques

Au-delà de placer vos fonds sur des livrets bancaires et des super livrets, vous pouvez surtout diversifier une partie de vos liquidités vers des supports financiers plus dynamiques, offrant un potentiel de rendement supérieur dans le temps.

Selon votre profil de risque et les conditions de marché au moment de votre investissement, vous pourriez par exemple envisager des placements dans des classes d'actifs comme les actions, les ETF (Exchange-Traded Funds), les SCPI ou les obligations. L'objectif est d'éviter de laisser votre épargne « dormir » sur des comptes peu rémunérateurs et de la faire travailler plus efficacement tout en trouvant un équilibre entre sécurité et croissance.

Pour cela, de nombreux investisseurs adoptent la stratégie du Dollar Cost Averaging (DCA), ou investissement programmé. Cette dernière consiste à placer un montant fixe régulièrement, indépendamment des fluctuations du marché. Le but est de lisser le prix d'achat moyen de vos actifs et de potentiellement réduire le risque lié à la volatilité des cours