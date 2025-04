Quel est le rôle des livrets épargne dans une stratégie patrimoniale globale ?

image patrimoine (Crédits: Adobe Stock)

Il existe en France de nombreux livrets épargne qui rencontrent un immense succès auprès du grand public qui apprécie la liquidité de ces supports et la garantie en capital qui permet de retrouver intactes à tout moment les fonds déposés sur ces placements. Cependant, il convient de souligner que les livrets épargne affichent des rendement relativement faibles, corollaire de l'absence de risque de ces placements .

Comment dans ce cas se servir des livrets épargne dans sa stratégie patrimoniale globale ? Quel est le rôle des livrets bancaires ? Comment les utiliser ? Toutes nos explications.

Livret épargne : le support à privilégier pour son épargne de précaution

Le livret épargne est le premier placement que vous devez souscrire, avant tout autre placement. En effet, dès lors que vous touchez un revenu et que vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté, il sera primordial d'épargner sur un livret bancaire pour vous constituer un fonds d'urgence destinée à payer toutes les dépenses imprévues et urgentes et ainsi faire face à toutes les factures impossibles à anticiper (une facture de garagiste parce que la voiture est en panne, une facture de plombier parce que votre chauffe-eau est cassé, etc.). Les montants doivent donc être relativement conséquents, de l'ordre de 3 mois de salaire ou 6 mois de dépenses.

Le livret bancaire est particulièrement adapté à la constitution d'une épargne de précaution car le capital est garanti et vous ne pourrez donc pas avoir sur votre livret moins que ce que vous avez placé. Le livret, contrairement au compte courant, étant rémunéré, vous aurez d'ailleurs plus que ce que vous y avez placé. De plus, le livret bancaire est liquide, vous aurez donc toujours accès aux fonds, sans durée de blocage comme un compte à terme par exemple, et vous pourrez accéder aux fonds immédiatement en faisant un virement instantané de votre livret vers votre compte courant pour régler immédiatement les dépenses urgentes.

L'idéal pour conserver son épargne de précaution est un livret de l'épargne réglementée, qui permet de bénéficier d'une exonération complète de l'impôt sur les plus-values et les prélèvements sociaux. Les gains ne sont pas taxés. Le Livret Epargne Populaire (LEP), sous conditions de ressources, est le livret le plus avantageux si vous y avez droit, avec un taux de 3,5 % depuis le 1er févier 2025. Autre bémol : le plafond est relativement bas, fixé à 10 000 euros. Le Livret A et le LDDS sont les deux autres livrets de l'épargne réglementée à envisager, avec un taux de 2,4 % depuis le 1er février 2025, pour un plafond de 22 950 euros pour le livret A et 12 000 euros pour le LDDS. Il est possible de cumuler plusieurs de ces livrets pour se constituer une épargne de précaution suffisante.

Livret épargne : l'enveloppe à utiliser pour le financement de ses projets court terme

Le livret épargne est aussi l'enveloppe à privilégier pour le financement de tous ses projets de court terme, allant de quelques mois à 1 an environ. En effet, le capital étant garanti, les encours détenus ne pourront varier à la baisse avec le risque au moment où vous avez besoin des fonds que vous ayez à déplorer une plus-value.

Comme nous le soulignions plus haut, les fonds sont accessibles très rapidement, en quelques secondes avec un virement instantané. Vous serez donc à même de payer vos dépenses anticipées sans aucun délai dont il faudrait tenir compte.

Rappelons également que le livret est rémunéré contrairement au compte courant et ainsi vous pourrez faire fructifier votre argent pendant la phase d'économie, ce qui permet d'atteindre plus vite le montant visé pour réaliser son projet.

Il peut être tout à fait pertinent d'utiliser les livrets de l'épargne réglementée pour financer ses projets de court terme. Cependant, comme les livrets de l'épargne réglementée pourront déjà être utilisés pour conserver son épargne de précaution, on pourra alors se tourner vers les livrets bancaires classiques pour le financement de ses projets de court terme. Dans ce cas, les gains des livrets sont taxés au choix à la flat tax à 30 % ou barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvement sociaux si cela est plus avantageux pour vous. Attention, il existe de très fortes disparités de taux proposés selon les établissements bancaires et vous devrez donc sélectionner les livrets les plus attractifs. Prenez en compte le taux servi, mais aussi le potentiel taux boosté et l'éventuelle prime de bienvenue, mais aussi bien sûr le plafond de l'enveloppe. SI vous devez conserver 100 000 euros d'un héritage avant d'acheter votre résidence principale à horizon 6 – 12 mois, ce critère sera particulièrement important. N'hésitez pas à consulter un comparatif livrets bancaires pour vous aider à faire le bon choix.

Livret épargne : la solution pour conserver des grosses sommes à investir progressivement

Enfin, le livret épargne pourra aussi vous servir à conserver des sommes plus ou moins importantes pour les investir progressivement sur les marchés financiers dans une optique d'investissement échelonné pour réduire le risque d'investissement sur des plus hauts. Que vous ayez quelques milliers d'euros liés par exemple au versement de votre 13ème mois, ou quelques dizaines de milliers d'euros de primes ou bonus, ou plusieurs centaines de milliers d'euros d'un héritage, vous pourrez placer ces sommes sur un livret épargne pour faire fructifier ces montants le temps de les investir peu à peu sur votre PEA ou votre compte-titres ou encore sur les unités de compte (UC) de votre assurance-vie.

Là encore, les livrets bancaires classiques s'imposent comme la solution la plus adaptée car les livrets de l'épargne réglementée, consacrés en priorité à l'épargne de précaution et au financement des projets court terme, devraient être pleins. Attention donc à bien sélectionner le meilleur livret bancaire en prenant en compte le plafond, le taux, mais aussi les éventuels taux boostés et potentiels bonus de bienvenue.

On pourra aussi pour conserver son épargne destinée à être investir progressivement sur les marchés financiers se tourner vers le fonds euros de l'assurance vie qui présente l'immense avantage de ne pas comporter de plafond et d'afficher des taux parfois très intéressants (à condition le plus souvent de bien vouloir placer une partie de son encours sur les UC). Mais attention avec le fonds euros à la durée que peut prendre un rachat. Il sera souvent moins facile de déplacer son argent de son fonds euros vers son PEA par exemple que de son livret vers son PEA. Notez aussi que la loi Sapin II prévoit en cas de risque systémique le blocage des fonds de l'assurance-vie pendant 3 mois, renouvelable 3 mois, ce qui pourra déplaire à certains investisseurs qui veulent pouvoir disposer à tout instant de leur capital, sans aucune contrainte d'aucune sorte.