Dites adieu au livret A, voici les nouveaux meilleurs placements sécurisés en 2025

Le livret A, un des produits d’épargne préférés des Français, a vu son taux baisser en février 2025. Cette baisse soulève une question importante pour les épargnants, à savoir : quel placement choisir pour le remplacer ? Nous vous dévoilons les meilleurs pour l’année 2025.

Le taux du livret A, gelé à 3 % depuis deux ans, va enfin être réévalué, mais en raison de l’inflation et d’autres éléments utilisés pour son calcul, il sera inférieur. Rappelons que la baisse ne concerne pas uniquement ce livret, mais tous les autres, sauf que le livret A est détenu par plus de 56 millions d’épargnants qui sont inquiets. Il est donc important pour chacun de revoir sa stratégie d’épargne et d’explorer des alternatives pour conserver leur pouvoir d’achat en toute sécurité. Pour vous aider à faire un choix judicieux, voici les meilleurs placements à privilégier en 2025.

Les placements qui proposent des taux imbattables en 2025

Le livret d’épargne populaire

Le livret d’épargne populaire est un placement réservé aux ménages dont le RFR est inférieur à un seuil fixé. Son taux de rémunération est plus élevé que celui du livret A. Il est passé à 6 % en janvier, puis à 5 % en février et à 4 % en août dernier. Compte tenu que tous les taux seront réévalués en 2025, il va également baisser, mais d’un pourcentage moindre à celui du livret A. De ce fait, ce livret sera plus rentable pour les personnes éligibles, rapporte journaldesseniors.20minutes.fr. Par ailleurs, les fonds de ce livret sont garantis par l’État et disponibles à tout moment, sans oublier la fiscalité attractive .

L’assurance-vie en fonds euros

Les épargnants qui recherchent un produit sécurisé malgré un rendement inférieur peuvent se tourner vers l’assurance-vie en fonds euros. Ce placement est intéressant, car l’épargne est protégée grâce à des rendements constants . De même, les fonds euros pourraient offrir des rendements attractifs en 2025. Toutefois, vous devez vérifier le pourcentage des frais de gestion susceptibles de réduire les performances. Retenez parallèlement que la fiscalité devient avantageuse après une détention de huit ans. Ce placement pourrait déclasser le livret A en 2025 à condition de souscrire au bon moment.

Les SCPI

Pour bénéficier des avantages qu’offre le secteur de l’immobilier sans acquérir un bien directement, vous pouvez investir dans les SCPI. En effet, ce placement propose un rendement de 4,5 % en moyenne et peut atteindre 11 %, ce qui surpasse largement le livret A. En choisissant cette alternative, n’oubliez pas que vos fonds seront bloqués pour une longue période et vos revenus financiers seront soumis à l’impôt sur le revenu.

Les produits d’épargne vers lesquels se tourner en 2025

Fonds obligatoires et monétaires

Ce type de fonds à court terme présente moins de risques. Vous investissez dans des obligations d’entreprises ou d’État. Cependant, la baisse des taux directeurs limite leur rendement et, aussi, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire de 30 % . En investissant dans des unités de compte d’un contrat d’assurance-vie, vous pourrez augmenter le rendement, grâce au bonus de rémunération des assureurs.

Le LDDS

Le livret A et le LDDS ont certes le même principe de calcul du taux de rémunération, mais le deuxième reste une option pour multiplier son épargne . Aussi, vous pourrez soutenir des projets durables grâce à ce livret malgré son rendement faible . Vous placez de l’argent sur un LDDS et sur un LEP pour une meilleure diversification.

La clé pour diversifier votre épargne

Pour mieux répartir les risques en 2025, placez vos fonds dans différents placements. La combinaison gagnante est celle des fonds en euros, des fonds obligatoires et des SCPI. Ce mix vous permettra de maximiser votre rendement. Cependant, il est conseillé d’adapter votre stratégie en fonction de votre profil et de vos besoins de liquidités . Vous avez à présent toutes les cartes en main pour choisir le placement qui vous offre le plus d’avantages et de rendement.