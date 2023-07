Remaniement: enfin un vrai ministère du Logement

Alors qu’Olivier Klein n’était que ministre délégué à la Ville et au Logement, son successeur, Patrice Vergriete, vient d’être nommé ministre du Logement.

Le maire divers gauche de Dunkerque, Patrice Vergriete, vient d’être nommé ministre du Logement . Ministre, vous avez bien lu. Son prédécesseur, Olivier Klein, n’était que ministre délégué à la Ville et au Logement. Or, les ministres délégués sont sous l’égide d’un ministre de tutelle ou du premier ministre. Olivier Klein était ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

La Fédération des professionnels de l’immobilier, Fnaim, se réjouit de l’attribution d’un portefeuille ministériel dédié au Logement. « Nous félicitons monsieur Vergriete pour sa nomination. L’urgence et l’ampleur de la crise du Logement appelaient à un ministère de plein exercice. En ce sens, cette nomination est une bonne nouvelle pour les professionnels de l’immobilier, et pour l’ensemble de nos compatriotes », réagit Loïc Cantin, président de la Fnaim.

Lors du précédent quinquennat, il n’y a eu qu’un ministère délégué - occupé par Emmanuelle Wargon et pour le premier gouvernement du second mandat d’Emmanuel Macron, le premier poste de dépense des Français n’avait carrément ni ministre, ni ministre délégué, ni secrétaire d’État. Les professionnels du logement avaient alors deux interlocutrices: Amélie de Montchalin, ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Seule l’écologie était alors mise en avant.

Un ministre du Logement et un ministre de la Ville

Sous le gouvernement encore d’avant, celui de Jean Castex, un ministre délégué au logement placé sous l’égide du ministère de la Transition écologique était nommé. Un retour bienvenu dans le passé, donc, pour le Logement, qui retrouve une place à part entière au sein du gouvernement. L’absence de ministère du Logement avait de quoi surprendre, le logement étant le premier poste de dépenses des Français qui lui consacrent environ 20% de leurs revenus, selon l’Insee.

Autre nouveauté, le ministère du Logement est un poste à part entière. Dans la mandature précédente, Olivier Klein gérait le Logement et la Ville. Cette fois, Patrice Vergriete a reçu le portefeuille du Logement et la députée Renaissance de Marseille Sabrina Agresti-Roubache, proche du couple Macron, est chargée de la Ville.