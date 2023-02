Reloger un locataire d’un immeuble en péril peut coûter très cher

Devoir rénover un immeuble est rarement bien vu par les copropriétaires. Mais la facture risque d’être salée s’il doit être évacué.

Les copropriétaires freinent souvent des quatre fers pour rénover leur immeuble. Mais leur refus peut souvent se retourner contre l’un d’entre eux. Et la facture peut-être très salée. C’est le cas de Nicolas (le prénom a été modifié) qui a acquis, en 2018, un studio de 29 m² en Seine-et-Marne (77), pour le louer. Et ce, malgré un léger affaissement au sol dans la chambre que le jeune homme de 31 ans avait repéré. Une fois propriétaire, Nicolas contacte le syndic. Pas de réponse. Dans un second temps, il lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception. « Le syndic m’a répondu que l’architecte était sur le coup », déclare le propriétaire qui continue de louer son appartement. Mais, affirmant ne plus être payé par la copropriété, il arrête ses travaux. Le propriétaire renvoie une lettre recommandée au syndic. En vain.

En attendant, Nicolas continue de louer son appartement à deux reprises. Le second locataire, son frère, réalise l’état des lieux de sortie pour la précédente location et constate, dans le salon, la présence d’un étai pour soutenir une poutre. Il prévient son frère. « C’est le responsable du bureau d’étude, très actif sur la copropriété, qui l’a posé, sans que je sois averti par le locataire , s’étonne Nicolas. Je me mets en relation avec lui sur les conseils d’un membre du conseil syndical. Cet expert du bâtiment me dit qu’il n’y a aucun risque immédiat d’affaissement et se contente de consolider les murs ». Il met au courant le syndic et la copropriété et tente d’obtenir leur accord pour le paiement des travaux. « Même si elle est dans mon appartement, la poutre relève des parties communes », affirme Nicolas. La copropriété refuse alors que la loi donne raison au propriétaire : les poutres font partie du gros œuvre.

51 logements refusés

Puis Nicolas change de locataire. La situation se dégradant dans le logement, un expert se déplace et ordonne l’évacuation de l’appartement de Nicolas ainsi que de deux autres logements (l’immeuble en comporte 15 au total). Et c’est là que les ennuis commencent pour le propriétaire. La préfecture publie un arrêté de péril imminent et ordonne une interdiction d’habitation temporaire. Autrement dit, le locataire pourra retourner dans le logement mais uniquement lorsque les travaux seront finis . « À ce jour, je ne sais absolument pas combien de temps ils vont durer et combien ils vont me coûter », enrage Nicolas.

Au moment où l’arrêté est publié, le locataire est en droit de ne plus payer son loyer. Pire: le propriétaire doit le reloger à ses frais et continuer à payer les travaux. « La loi prévoit que si le locataire a refusé trois offres de relogement, le juge peut être saisi d’une demande de résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser le locataire », précise Me Albane Demptos-Journu, l’avocate de Nicolas. Mais ne souhaitant pas s’embarquer dans une longue et incertaine procédure, le jeune propriétaire a proposé...51 logements au locataire. Tous refusés. Le 52e aura été le bon.

3700 euros versés au locataire

Pour mettre fin à cette affaire qui s’éternise, les deux parties trouvent un accord: le bail est résilié et le propriétaire verse une indemnité au locataire. Ce qui, dans le cas d’une interdiction d’habitation temporaire, n’est pas prévu d’ordinaire. Contrairement à l’interdiction d’habitation définitive où le propriétaire doit verser 3 mois de loyers . « Je lui ai versé 3700 euros. Cette somme comprend trois mois de loyers du nouveau logement de la locataire (750 euros), 200 euros de frais d’agence, 300 euros pour stocker le mobilier, 350 euros de déménagement et 600 euros de caution », raconte Nicolas.

En attendant, le propriétaire continue de payer les travaux d’un appartement qu’il ne peut même pas vendre. « J’ai été naïf et fait sans doute preuve de négligence. Si c’était à refaire, je n’aurais pas fait confiance à ce soi-disant maître d’œuvre et n’aurais pas reloué mon appartement. J’aurais dû lancer une procédure judiciaire pour dénoncer l’inaction du syndic qui n’a cessé de faire l’autruche », conclut Nicolas qui est actuellement en procédure avec la copropriété et compte bien obtenir réparation. « Je réclame une indemnité qui couvre au moins partiellement le manque à gagner en loyers », précise le propriétaire. Une telle affaire met en lumière la responsabilité des copropriétaires dans l’entretien de leur immeuble. Mais aussi la difficulté pour un propriétaire de faire voter des travaux même pour des parties communes.