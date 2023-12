Réduction d’impôt : quels investissements immobiliers pour faire baisser vos impôts 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Il existe de nombreux placements qui permettent de réduire son impôt sur le revenu. C'est ce que l'on appelle la défiscalisation par déduction d'investissement. Cette pratique consiste à créer une charge financière, que l'on déduira des revenus imposables.

De nombreux investissements immobiliers permettent de réduire ses impôts ainsi. Il s'agit en effet d'une volonté du législateur de soutenir l'investissement locatif et/ou l'investissement en Outre-mer et/ou de sauvegarder le bâti ancien.

Découvrez dans cet article 4 solutions d'investissement dans l'immobilier qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt.

Girardin : une défiscalisation immobilière pour soutenir le développement économique des collectivités d'Outre-mer

La loi Girardin vise à favoriser les investissements en Outre-mer. Le Girardin social concerne des programmes immobiliers en logement social ultra-marins tandis que le Girardin classique concerne des opérations industrielles en Outre-mer et le Girardin agricole des investissements dans le foncier agricole ultra-marin.

Attention, il s'agit d'une opération à fonds perdus en une seule fois « one shot », sans aucune espérance de gains. L'intérêt de cet investissement réside uniquement dans l'avantage fiscal. En effet, la réduction d'impôt est supérieure à la mise de départ. Les taux d'apport sont aux alentours de 90 % ce qui veut dire que vous placez 90 pour avoir une réduction d'impôt de 100, l'avantage fiscal est donc de 11,11 %.

En contrepartie, vous devez rester engagé plus de 5 ans. Attention, s'il y a un défaut dans le montage de l'opération, l'avantage fiscal pourra être remis en cause. Sélectionnez donc les opérations qui offrent le plus de garanties possibles.

Un investissement en Girardin est relativement complexe et la sélection du projet est crucial, il peut donc être pertinent de se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine pour vous accompagner dans cette démarche.

À noter : le Girardin bénéficie d'un plafonnement supérieur des niches fiscales montant jusqu'à 18 000€.

A lire aussi: Le Girardin industriel: principes et risques

Malraux : une défiscalisation immobilière pour soutenir le bâti ancien

La loi Malraux vise à soutenir la rénovation du bâti ancien. Elle concerne les dépenses réalisées dans des immeubles protégés au titre des monuments historiques, labellisés par la Fondation du patrimoine, ou situés dans les sites patrimoniaux remarquables.

Elle permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 22 % des dépenses réalisées pour les immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables, voire même 30 % si les investissements concernent un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé (PSMV) ou bien des immeubles, soit de quartiers anciens dégradés définis à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, soit de quartiers du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU). La réduction d'impôt est portée à 30 000 euros maximum sur 4 ans.

En contrepartie de la réduction d'impôt, les biens devront être mis en location nue pendant 9 ans.

Depuis 2013, ce dispositif ne rentre plus dans le plafond global des niches fiscales.

A lire aussi: Dispositif Malraux: un avantage fiscal important

Pinel : une défiscalisation immobilière pour soutenir l'investissement locatif

La Loi Pinel vise à soutenir la construction de logements neufs dans les zones dites « tendues », c'est-à-dire dans lesquelles l'offre de logement est inférieure à la demande.

Attention, si le dispositif Pinel a été prolongé jusqu'au 31/12/2024, les taux de réduction d'impôt sont progressivement réduits pour les acquisitions réalisées à partir de 2023. Ainsi, le taux de réduction est de :

• 10,5 % du montant investi en 2023 et 9 % en 2024 pour une durée de location de 6 ans ;

• 15 % du montant investi en 2023 et 12 % en 2024 pour une durée de location de 9 ans ;

• 17,5 % du montant investi en 2023 et 14 % en 2024 pour une durée de location de 12 ans.

Notez que pour le dispositif Pinel Plus, qui concerne les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville fixés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; ou bien des logements qui respectent un niveau élevé de qualité, les taux de réduction sont identiques à ceux pratiqués pour l'ensemble du dispositif avant le 1er janvier 2023, à savoir :

• 12 % du montant investi pour une durée de location de 6 ans ;

• 18 % du montant investi pour une durée de location de 9 ans ;

• 21 % du montant investi pour une durée de location de 12 ans.

La hausse importante des taux des crédits immobiliers et la baisse de la réduction d'impôt ont quelque peu diminué l'attrait de ce placement défiscalisant qui reste attractif pour certains profils selon le type de bien et la zone dans laquelle est réalisée l'investissement.

Ce dispositif entre dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 euros.

A lire aussi: Le dispositif Pinel+ est-il aussi intéressant pour les hauts revenus?

SCPI fiscales : la défiscalisation immobilière version pierre papier

Il est possible d'investir en immobilier loi Pinel, loi Malraux ou loi Denormandie, un dérivé du dispositif Pinel réservé aux logements anciens, via des SCPI. On parle alors de SCPI fiscales, une appellation qui englobe aussi les SCPI déficit foncier à destination des investisseurs qui souhaitent réduire leur base imposable composée de revenus fonciers et de la CSG/CRDS qui en découle. Vous possédez des parts d'un parc immobilier investi dans des actifs éligibles au dispositif en question et, à ce titre, vous donne droit aux réductions d'impôt prévues. Les SCPI fiscales comportent de nombreux avantages outre les réductions d'impôt permises, vous pouvez investir avec un ticket d'entrée relativement faible (de quelques milliers d'euros généralement contre plusieurs centaines de milliers d'euros pour un investissement immobilier en direct), et vous n'avez aucun souci de gestion, celle-ci étant assuré par les gérants de la SCPI. En contrepartie, vous aurez bien sûr des frais de gestion mais aussi des frais de souscription à payer.

Attention, pour pouvoir bénéficier des réductions d'impôt liées au dispositif de défiscalisation auquel se rattache la SCPI, vous devez respecter la durée de détention prévue. Il est toujours possible de revendre ses parts sur le marché secondaire (avec une décote potentielle) mais alors celle-ci entraîne la nullité des avantages fiscaux obtenus et le contribuable doit rembourser à l'État les réductions d'impôts déjà perçues.

A lire aussi: Les quatre différentes familles de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier)