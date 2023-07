Vous souhaitez installer un bac récupérateur d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison ? Voici quelques conseils pour sélectionner la capacité, les matériaux et l’emplacement idéal de votre système de récupération d’eau pluviale.

Récupérateur d’eau : comment le choisir ?- iStock.com / Richard Villalonundefined undefined

Limiter sa consommation d’eau

La récupération de l’eau de pluie est un moyen de préserver une ressource vitale et de plus en plus rare, en limitant sa consommation d’eau potable au quotidien. Pour sélectionner le meilleur réservoir d’eau de pluie, il convient tout d’abord d’estimer les besoins en eau récupérée. Cela permettra de déterminer la contenance, ainsi que le type de système adéquats. En effet, un réservoir trop petit ne comblerait pas tous les besoins, alors qu’un contenant trop grand s’avèrerait contre-productif, voire nocif.

Les données essentielles

Des informations comme la pluviométrie annuelle de votre ville de résidence, la surface de captage de votre toiture ou encore le coefficient de perte de votre toit sont utiles dans le cadre de l’installation d’un système de récupération d’eau. Il suffit de multiplier la pluviométrie par la surface de captage, puis de multiplier le résultat par le coefficient de perte pour obtenir la quantité d’eau potentiellement récupérable. Cette donnée vous permettra de choisir la capacité de votre bac.

Les récupérateurs hors sol

Il existe plusieurs types de système de récupération d’eau sur le marché. Les modèles de cuves les plus répandus sont sans doute les systèmes les moins encombrants, qui allient efficacité et esthétisme. Les cuves en imitation brique et imitation bois sont privilégiés dans le cadre de besoins restreints et d’un aménagement paysager soigné. La citerne d’eau de pluie hors-sol se présente quant à elle sous plusieurs formes et dans divers matériaux. Sa capacité de stockage varie entre 200 litres et 5 000 litres. Le dispositif est équipé d’un robinet de soutirage et d’un système de trop-plein.

Les réservoirs enterrés

Les réservoirs enterrés offrent une capacité de stockage de plus de 3 000 litres. En polyéthylène ou en béton, ils sont équipés d’une pompe électrique et permettent d’assurer la distribution d’eau de pluie vers l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment.

Les réservoirs aériens

Les réservoirs de stockage d’eau aériens sont habituellement fabriqués en polyéthylène haute densité, en béton ou en acier. Ils sont installés en hauteur et sur une surface plane à l’extérieur ou à l’intérieur de remises, greniers ou hangars. Le choix des matériaux, comme du type de système, vous appartient. Il doit correspondre à vos besoins en matière de récupération d’eau pluviale, mais également être compatible avec votre système de collecte existant.