Quotas de HLM: le top 20 des villes qui sont le plus «hors-la-loi»

INFOGRAPHIES - Les deux tiers des villes concernées par la loi sur le quota de HLM, n’ont pas respecté leurs objectifs de construction entre 2020 et 2022.

C’est un record! Le nombre de communes hors des clous, qui n’ont pas respecté les quotas de HLM, grimpe en flèche: près des deux tiers (64 %) des communes n’ont pas atteint leurs objectifs sur la période 2020-2022 contre 47 % trois ans plus tôt, soit une hausse de 17 points. La loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) impose 20 à 25% de logements sociaux par commune. Les villes qui ne respectent pas cette obligation se voient assigner des objectifs triennaux de production pour rattraper leur retard mais certaines d’entre elles n’ont construit aucun logement social. Au total, alors que les objectifs de production de HLM s’élevaient à plus de 278.000 logements sociaux, seuls 186.000 sont sortis de terre sur la période , selon le palmarès de la Fondation Abbé Pierre. Plusieurs raisons à celà: la pandémie de Covid-19, la conjoncture économique qui a nettement freiné la construction et « une politique gouvernementale très défavorable au logement social ».

Certaines régions font figure de bonnes élèves comme la Normandie, la Bretagne, la Réunion ou dans les Hauts-de-France, qui ont dépassé les 100% d’atteinte de l’objectif global de leurs communes. À l’inverse, bonnet d’âne pour la région Paca qui a atteint 26% de la production de HLM visée: 158 des 166 communes de la région n’ont pas atteint leurs objectifs, soit 95% d’entre elles. Parmi les plus mauvais élèves en la matière: Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Cannes et Toulon.

Du côté des villes de plus de 100.000 habitants concernées, les mauvais élèves s’appellent Boulogne-Billancourt (92) et Nice qui affichent un taux d’atteinte limité de 13% (voir ci-dessus), « malgré une situation très tendue dans ces deux villes et de nombreux projets de constructions de logements privés ou de bureaux », souligne la Fondation Abbé Pierre qui pointe aussi du doigt la ville de Toulon qui s’est vue autoriser la construction de 500 logements collectifs mais aucun ne contient de logement social. Quant à Paris , elle remplit son quota de 25% de HLM mais a privilégié les logements les moins sociaux, dits PLS, inaccessibles aux ménages à bas revenus.

Aucun logement social en trois ans

Certaines communes n’ont carrément construit aucun logement social comme Périgny (94), Coubron (93) ou Mimet (13). D’autres affichent même un taux d’atteinte négatif (moins de HLM construits que de logements sociaux démolis, vendus ou annulés). C’est le cas de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) qui présente une chute vertigineuse de -410 %, soit une suppression de 258 logements sociaux, en raison notamment de la vente d’une résidence pour personnes âgées à Orpea. À Prades-le-Lez (34), une importante opération contenant des logements sociaux a été annulée, ce qui explique la chute du taux d’atteinte de -20%.