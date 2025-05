Cours de l'or : la valeur du stock de la France s’envole

L'envolée du cours de l'or fait les affaires de la banque de France, découvrez pourquoi. (Crédits photo: © photobc1 - stock.adobe.com)

227 milliards d'euros : telle est la valeur théorique actuelle du stock d'or détenu par la France dans un vaste espace enterré surnommé la Souterraine. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ce joli pactole.

Depuis plusieurs années, le cours de l'or est en forte hausse. Résultat ? La valeur totale du stock français de ce métal jaune ne cesse de grimper. En effet, la France est l'un des premiers pays détenteurs d'or au monde. Une réserve précieuse conservée au sein d'une salle enterrée de 10 000 m², la Souterraine, dont la valeur atteint des sommets : 227 milliards d'euros à environ 93 000 euros le kilo. Les chiffres et les détails sur ce pactole conservé par la Banque de France.

La valeur du magot de la France s'envole avec la hausse du prix de l'or

2 436,8 tonnes : voici la quantité d'or possédée par la France, essentiellement composée de lingots de 12,5 kilos. Un stock conséquent qui constitue une réserve de valeur pour l'Etat français, et dont le prix théorique s'envole en raison de la hausse du prix de l'or. Au cours actuel, cette réserve représente ainsi un pactole de 227 milliards d'euros, contre 144 milliards d'euros en date du 15 juin 2023, soit une hausse de plus de 57 % en l'espace de moins de 2 ans.

Et plus on remonte dans le temps, plus l'augmentation de la valeur du stock d'or de la France est vertigineuse. En fin d'année 2018, ces 2 436,8 tonnes de métal jaune valaient "seulement" 87,8 milliards d'euros. Une évolution conséquente qui n'est due qu'à l'augmentation du prix de l'or, le volume conservé par la Banque de France n'ayant pas changé depuis 2009. En effet, depuis cette date, la France n'a ni vendu ni acheté de l'or.

Entre 2004 et 2009, la France avait en revanche cédé une partie de son stock d'or : 589 tonnes précisément. Cela représentait environ 20 % de la réserve de l'hexagone. L'objectif ? Gérer de façon plus active les réserves de change et l'or. Cependant, dans un rapport publié en 2012, la Cour des comptes avait jugé que cette opération n'avait pas été fructueuse pour les caisses de l'Etat étant donné l'évolution à la hausse du cours de l'or.

La France en quatrième position du classement des pays détenteurs d'or

Avec son stock de plus de 2 400 tonnes d'or, la France occupe la quatrième place du classement des pays détenteurs d'or. Elle arrive ainsi "derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie" explique la Banque de France, qui s'occupe de la gestion de réserves d'or pour le compte de l'Etat en vertu de l'article L141-2 du Code monétaire et financier. Lorsque l'on inclut dans le classement les réserves du Fonds monétaire international (FMI), la France passe à la cinquième place de ce classement mondial.

Le magot de la France est conservé précieusement au sein d'une salle enterrée à 27 mètres de profondeur, sous le siège de la Banque de France, à Paris. Cette pièce, appelée la Souterraine, a été construite entre 1924 et 1927, date à laquelle elle a pu accueillir les réserves d'or de l'Etat. Depuis, l'ensemble des lingots possédés par la France est stocké au sein de ce coffre-fort géant, sur plus de 10 000 mètres carrés. Seule une dizaine de personnes, au moins toujours par deux, peuvent y accéder.

Au sein de la Souterraine, la Banque de France stocke également de l'or pour des clients institutionnels, à l'image de banques centrales étrangères et d'organisations internationales. Un stock nettement inférieur à celui de l'Etat français, mais qui permet de générer des recettes financières, sans que cette donnée ne soit communiquée par la Banque de France, qui explique à ce sujet qu'il s'agit d'une information confidentielle.