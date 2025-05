Impôts et retraite : voici où retrouver les pensions à déclarer et vérifier leurs montants

Mieux vaut vérifier les montants préremplis dans sa déclaration de revenus. (illustration) (Sabinevanerp / Pixabay)

Les contribuables français disposent encore de quelques semaines avant la date butoir pour valider leur déclaration de revenus de l'année 2024. Comme le rappelle le site Merci pour l'info , les salariés et les indépendants ne sont pas les seuls à devoir déclarer leurs impôts, les retraités doivent également se plier à cette obligation. Chaque année, au printemps, ces derniers reçoivent une déclaration préremplie, sur laquelle figurent déjà les montants de leurs pensions, transmis par les caisses de retraite de base et complémentaire.

Si certains affichent une confiance aveugle en l'administration fiscale, les plus scrupuleux seront tentés de vérifier que les sommes affichées correspondent bien à celles effectivement perçues. Pour ce faire, ils devront consulter l'attestation fiscale de leurs caisses de retraite. Un historique des attestations générées au cours des trois dernières années est accessible sur le site Info retraite , en vous connectant à votre compte, ou directement depuis l'application mobile « Mon compte retraite » .

Un service téléphonique

Il est d'ailleurs possible d'obtenir ces attestations de manière séparée. Pour le régime général, les retraités doivent accéder à leur espace personnel sur le site de l'Assurance retraite et cliquer sur la rubrique « Consulter le montant déclaré à l’administration fiscale » . « Le montant déclaré est disponible au plus tard le 15 avril de chaque année » , précise le site. Les informations sur les pensions sont généralement fournies par mail aux retraités.

Pour le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, l'Agirc-Arrco, il est également facile de télécharger son attestation depuis son espace personnel. Les personnes les moins à l'aise avec l'informatique peuvent aussi récupérer les montants transmis au fisc par téléphone, en appelant le 0970 660 660. Ce service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.