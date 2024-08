Qui sera prêt à faire des folies pour ce château néogothique de millionnaire?

Après des années de rénovation hors normes, cet immense château du 19e siècle avec ses 3000 m² habitables est à vendre. Si le tarif reste confidentiel, la fourchette de prix s’étale de 10 à 20 millions d’euros.

L’été dernier, les internautes s’amusaient du «Cher pas cher» pour saluer les prix immobiliers très attractifs pratiqués dans ce département de la région Centre-Val de Loire . Ce bien d’exception, situé dans la commune de Vouzeron et mis en vente depuis peu, ne boxe clairement pas dans cette catégorie. Si son propriétaire ne souhaite pas divulguer au grand public le tarif de ce château néogothique remontant à 1893, l’annonce parue dans Propriétés Le Figaro évoque une fourchette de 10 à 20 millions. Un sacré budget pour un bien qui n’est pas situé dans les secteurs les plus prisés par une clientèle de millionnaires et de milliardaires qui peuvent s’offrir ce genre de résidence secondaire.

Pas de quoi inquiéter Xavier Attal, fondateur d’Immo Best International qui gère actuellement en exclusivité la commercialisation de ce bien. «J’ai déjà réalisé la vente de plusieurs châteaux, explique-t-il, mais il faut bien avouer qu’à chaque fois on finit par vendre surtout des travaux. Or, dans ce cas précis, il s’agit vraiment de ce que j’ai vu de plus abouti et de plus exigeant en matière de rénovation.» Selon lui, l’industriel néerlandais qui a racheté les lieux en 2006, y aurait injecté pas moins de 15 millions d’euros de travaux avec un grand sens du détail, n’hésitant pas à faire faire de nombreuses copies des réverbères d’origine à plus de 50.000 euros pièce. D’ailleurs, il s’est empressé de sonder dans son carnet d’adresse quelques fortunes françaises amatrices de château qui lui auraient confirmé que le prix semble plutôt en adéquation avec la qualité du bien.

Salle de billard XXL

Toujours lyrique, Xavier Attal met en avant un lieu «souverain mais non arrogant» , une «rencontre émouvante illustrant à chaque regard la passion de son propriétaire» , bref «une véritable œuvre d’art, alliant le charme d’antan et la modernité» . Il faut bien reconnaître que si on apprécie l’architecture néogothique et les décors chargés, cette propriété conçue par l’architecte Gabriel Hippolyte Alexandre Destailleur comme un très luxueux pavillon construit à la gloire de la chasse, offre des prestations hors normes. Les 3000 m² habitables répartis sur 3 bâtiments offrent pas moins de 21 chambres et 10 salles de bains. Il y a évidemment tous les attributs du château: pièces de réceptions, vastes salons, bibliothèque, orangerie, salon de musique, chapelle, salle de sport... Et que dire de la salle de billard avec son plafond cathédrale et ses deux tables de jeu au format XXL pour le snooker et le billard français? Sa conception assez récente, et sa rénovation qui l’est encore plus, permet aussi d’y retrouver tout le confort moderne dans un château classé: ascenseur, salle de sport, système audio intégré,etc. Le tout se complète d’un manoir, d’une maison de gardiens et d’un terrain de jeu à la hauteur des dimensions du château: 52 hectares de terrain dotés d’une faune et d’une flore très riches.

Sur le site Internet de la commune de Vouzeron, on retrouve la riche histoire de ce château construit pour le baron Eugène Roger, passionné de chasse dans ce coin de Sologne. On y découvre des précisions sur les cheminées du château copiées des cheminées royales de François 1er, l’existence à l’époque de 22 chambres de domestiques sous les toits, domestiques qui disposaient de leur propre salle de billard. Ou encore l’existence d’une infirmerie, d’un ascenseur dès l’origine ou encore d’un sous-sol entièrement dédié au service et muni d’une voie de wagonnets. Après le décès du baron en 1906, les lieux ont perdu de leur faste avant de servir d’annexe à l’hôpital de Vierzon , puis de colonie de vacances avant de tomber aux mains des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour ensuite devenir une maison de repos. C’est le rachat du château en 2006 qui lui a permis de retrouver tout son lustre et d’attendre de vivre désormais un nouvel épisode de ses 130 ans d’existence.