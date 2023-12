Quels sont les impacts des arrêts de travail pour votre départ à la retraite ?-iStock-gorodenkoff.jpg

Incidence des arrêts maladie

Du point de vue de l’Assurance maladie ou de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) : en cas d’arrêt maladie, les trimestres ne sont pas « cotisés », mais ils sont « validés », à raison d’un trimestre dit « assimilé », et dans la limite de 4 par année civile. Ainsi, pour chaque période de 60 jours d'indemnisation de la CPAM, débutant à compter du 01/01/2018, l’assuré social valide un trimestre assimilé. Pour la retraite de base, on peut donc considérer que l’impact de ces arrêts est quasi inexistant en termes de durée de cotisation. Par contre, ils peuvent, dans certains cas, impacter le calcul de la pension... En effet, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées pour le calcul du « salaire annuel moyen » ...Seule la partie éventuellement complétée par l’employeur est prise en compte. Cela peut avoir pour conséquence de faire baisser les revenus et, donc, la moyenne des 25 meilleures années prises en compte pour le calcul de la pension de retraite de base. Par ailleurs, notons également que les trimestres dit « assimilés » ne sont pas comptabilisés pour le calcul d'une éventuelle surcote ou dans le cadre d'un départ anticipé pour carrière longue. Du point de vue des caisses complémentaires : en principe, durant l’arrêt maladie indemnisé par la Sécurité sociale, le salarié comptabilise le même nombre de points de retraite complémentaire, que celui qu’il aurait obtenu en activité. Ils sont calculés en fonction des points acquis l'année précédant l'arrêt de travail ; l’impact des arrêts maladie est donc là aussi, neutre.

Incidence des accidents du travail, et arrêts de longue durée

Dans ces deux cas de figure, les trimestres non travaillés font l’objet d’un versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale. Or, ces indemnités étant considérés comme « assimilés cotisés », elles permettent à l’assuré de ne pas être pénalisé.

Incidence du mi-temps thérapeutique

Le « mi-temps pour raison thérapeutique », donne lieu à une rémunération prise en charge, à la fois par l’entreprise et par la sécurité sociale, qui verse des indemnités journalières. Si les trimestres continuent donc à valider, le calcul de la pension peut en revanche être impacté. En effet, les indemnités journalières ne seront pas prises en compte dans le calcul de la pension ; seul le salaire versé par l’employeur l’est.