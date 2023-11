Quels avantages donnent les enfants pour votre retraite ?-iStock-monkeybusinessimages.jpg

Retraite : 8 trimestres accordés par enfant

En France, avoir des enfants permet de partir à la retraite plus tôt. Cela s’explique par l’entrée plus tardive sur le marché du travail, liée au temps passé à la maternité et à l’éducation des enfants. Pour compenser ce retard, les femmes ayant eu des enfants bénéficient de trimestres supplémentaires d’assurance retraite gratuits, donc sans cotisation en contrepartie. La règle est la suivante : chaque enfant né (ou adopté mineur) ouvre droit à 8 trimestres. Soit 4 trimestres pour contrebalancer l’incidence sur la vie professionnelle de la maternité, il s’agit des majorations maternité. Et 4 trimestres pour l’éducation de l’enfant qui sont appelés majoration éducation. Ces trimestres sont cumulables donc si vous avez eu 3 enfants, vous en obtenez 24.

Le cas des parents au foyer

Les pères peuvent bénéficier de ces trimestres dans quelques cas particuliers. À savoir, le décès de la mère avant la majorité de l’enfant ou si le père peut prouver qu’il a élevé seul l’enfant. Autre avantage non négligeable, si vous avez eu 3 enfants ou plus, le montant de votre retraite est majoré de 10%. Par ailleurs, si vous êtes parents au foyer sans activité professionnelle ou avec une activité à temps partiel, vous pouvez tout de même être gratuitement affilié à l’Assurance retraite de la Sécurité sociale. Et si vous percevez une prestation familiale, l’affiliation sera automatiquement faite par la CAF. Vous n’aurez donc aucune démarche à faire.

La surcote parentale pour la retraite à taux plein

La réforme de la retraite de 2023 qui recule l’âge de départ à la retraite a soulevé de nombreuses questions. Dont une concernant les trimestres pour enfants qui permettait de partir en retraite plus tôt. La réforme a donc intégré la surcote parentale. Concrètement, si vous avez 63 ans et avez déjà atteint le nombre de trimestres exigés pour avoir droit à une retraite à taux plein, vous bénéficiez alors d’une majoration de votre pension de retraite. Cette dernière pourra être attribuée aux salariés nés en 1965 ou après, pour lesquels l’âge de départ à la retraite est supérieur à 63 ans. Les experts de la Cnav et de l'Agirc-Arrco expliquent : « la réforme des retraites de 2023 prévoit également la possibilité d'une surcote parentale pouvant aller jusqu'à 5 % de la retraite pour les personnes ayant au moins un trimestre de majoration pour enfant et tous leurs trimestres avant leur âge légal ». Ainsi, si un an avant l'âge légal de départ en retraite, une femme ayant eu au moins un enfant et qui a déjà tous les trimestres exigés, pourra bénéficier d'un bonus de 1,25% sur sa pension, et jusqu'à 5% au maximum.