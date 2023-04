Quelles sont les grandes villes Françaises les plus quittées par les citadins ?

La pandémie a donné aux citadins des envies d'espace. Certains d'entre eux ont franchi le pas et ont déménagé. Quelles sont les grandes villes les plus quittées de France par ces citadins et pour quelle destination ?

Le site Meilleurs Agents s'est penché sur les villes les plus quittées de France.

L'exode rural est un mythe

Selon Meilleurs Agents, un quart des Français souhaite déménager au cours des 12 prochains mois, une tendance particulièrement marquée dans les grandes villes (32 %) et dans la capitale (40 %) où le pouvoir d'achat immobilier est parmi les plus faibles de France (30 m2 avec un budget de 300 000 euros). Ces habitants des grandes villes recherchent avant tout un environnement plus calme (36 %), moins pollué (33 %) et plus d'espace (26 %).

S'ils ont envie de quitter leur ville (74 % des recherches portent sur une ville autre que celle de résidence), ces Français ne sont pas prêts pour autant à s'installer à la campagne. En effet, seulement 16 % des recherches portent sur les zones rurales, un chiffre toutefois en hausse (14 % en 2019). Ils ciblent majoritairement des zones limitrophes à leur ville de résidence : 51 % des recherches hors de la ville de résidence sont réalisées au sein de son agglomération et 66 % au sein de la même région.

« L'exode urbain est un mythe derrière lequel se cachent plusieurs réalités. Depuis la pandémie, on observe un renforcement de l'attrait des espaces périurbains, c'est-à-dire les proches couronnes des villes. On note un phénomène d'étalement urbain avec moins de recherches au sein des grandes villes et de leur département. L'exemple phare est celui des recherches des Parisiens qui baissent dans la petite couronne et qui augmentent dans les Yvelines, la Seine-et-Marne et l'Essonne. Le ressenti des Français confirme cet engouement puisque 63 % d'entre eux déclarent que leur lieu de vie idéal serait une petite ville en périphérie d'une grande ville » analyse Alexandra Verlhiac, économiste chez Meilleurs Agents.

Lille, Rennes et Lyon sont les grandes villes les plus quittées de France

Selon Meilleurs Agents, sur les 11 plus grandes métropoles en France, Lille est la grande ville la plus quittée de France : 70 % des recherches des Lillois concernent une ville autre que la capitale des Flandres. Les villes de Rennes (66 %) et Lyon (63 %) viennent compléter ce podium, suivies de Bordeaux, (63 %) et Montpellier (56%).

« Il est intéressant de retrouver Lille en première position du classement des villes les plus quittées. S'il s'agit d'une des grandes métropoles qui offre le pouvoir d'achat immobilier le plus fort de France (avec 300 000 euros on peut prétendre à un appartement de 86m 2), c'est la ville qui détient le moins de logements des dix plus grandes villes de France et Paris. De plus, les maisons ne représentent que 21 % de son parc (source Insee 2019), contre 66 % en moyenne dans le Nord. Autant d'éléments qui poussent les citadins en dehors de la ville » détaille Alexandra Verlhiac.