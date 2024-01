Quelles sociétés françaises peuvent faire l’objet d’une OPA en 2024?

Une OPA est la fusion de deux entreprises. Les futures fusions dépendent des taux d’intérêt à venir et de la stabilité politique. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Le grand retour des acquisitions se fait attendre

En France, le nombre d’Offres publiques reste assez dynamique

Les OPA en vue en 2024, selon Goldman Sachs



Le pic des taux directeurs semble atteint

Le grand retour des acquisitions se fait attendre

Le retour en grande pompe des fusions et acquisitions annoncé en 2023 se fait attendre. Le contexte financier actuel peut être mis en cause. En effet, il est marqué par des incertitudes majeures au niveau géopolitique et la conjoncture mondiale reste inquiétante, sur fond de tensions inflationnistes et de taux élevés. Le volume des transactions est tombé à son niveau le plus bas en 10 ans, soit à moins de 2000 milliards d’euros dans le monde, selon le spécialiste des données financières Refinitiv.

À savoir Pour contrer l’inflation installée depuis fin 2021, les principales Banques centrales ont relevé leurs taux directeurs. Ceci a pour effet de renchérir le coût de l’endettement et donc de ralentir le marché des acquisitions.

En France, le nombre d’Offres publiques reste assez dynamique

En France, le nombre d’OPA maintient un rythme assez soutenu. Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, une vingtaine d’ Offres publiques (OP) ont été annoncées à la Bourse de Paris . Parmi elles, figurent Bolloré, Vilmorin & Compagnie, Lisi, Biocorp, PCAS, Boiron et Technicolor Creative Studios.

La définition pour comprendre: les Offres publiques La notion d’offre publique regroupe trois différentes opérations: Les Offres Publiques d’Achat (OPA): elle consiste à racheter toutes les actions de la société cible aux actionnaires actuels, Les Offres Publiques d’Echange (OPE): elle permet de payer la société cible au moyen de ses propres titres (sans «sortir» d’argent), Les Offres Publiques de Retrait (OPR): c’est une technique utilisée pour supprimer un titre de la cote.

En comparaison, sur toute l’année 2022, 32 projets d’OP visaient des sociétés cotées sur Euronext Paris. L’année 2021 avait été une année record, avec 43 opérations validées par l’Autorité des marchés financiers. Les fonds d’investissement ont dominé le marché en 2020 et 2021. Désormais, les industriels sont à la manœuvre depuis 2022.

Les OPA en vue en 2024, selon Goldman Sachs

Les experts financiers de Goldman Sachs ont récemment publié une liste d’entreprises européennes pouvant faire l’objet d’une OPA en Europe dans les mois à venir, selon eux. Côté français, les valeurs citées par la banque d’investissements sont: Eurofins Scientific, Rémy Cointreau, Rexel, Publicis, Eutelsat et Elior.

La définition pour comprendre… Une OPA Une offre publique d’achat est une opération d’acquisition de parts d’une société cotée en Bourse. L’acquéreur (une entreprise ou un groupe d’investisseurs) fait connaître publiquement ses intentions d’achat. Son objectif est de: Gagner des parts de marché, Réduire les coûts en réalisant des économies d’échelle, ou Se diversifier pour viser davantage de croissance.

Pour Goldman Sachs, le grand retour des OPA peut se constater dans le secteur bancaire et les petites valeurs, dont les primes de valorisation ont chuté à 2% en Europe. C’est leur plus bas niveau depuis 15 ans.

Le pic des taux directeurs semble atteint

D’après Goldman Sachs, les opérations d’acquisitions retrouveront des couleurs lorsque le pic des taux d’intérêt sera proche ou atteint. En effet, les chefs d’entreprise retrouveront alors la confiance. L’année 2024 devrait être l’année de la stabilisation des taux directeurs. Pourtant, jusque-là, les indicateurs du moral des patrons s’affichent encore en dents de scie.