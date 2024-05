Quelles aides pour financer un séjour en maison de retraite ? -iStock-Ramon Ivan Moreno Prieto.jpg

L’aide sociale à l’hébergement (ASH)

L’ASH est réservée aux personnes âgées dont la pension de retraite ne permet pas de financer totalement un séjour en maison de retraite. Sa perception est conditionnelle au fait que l’établissement sélectionné par le demandeur dispose de places habilitées à cette aide. En effet, ce n’est pas le cas de tous les établissements.

L’aide personnalisée d’autonomie (APA)

L’aide personnalisée d’autonomie (APA) est octroyée par le conseil départemental aux seniors dont la perte d’autonomie est classée dans les groupes iso-ressources (GIR) 1, 2, 3 ou 4. GIR 1 concerne les personnes dont la perte d’autonomie est totale (personnes alitées, perte des capacités physiques et mentales et besoin d’une présence médicale régulière). Le groupe GIR 4 inclut quant à lui les seniors capables de se déplacer mais qui ont besoin de soutien quotidien pour la toilette et l’habillage.

Les aides de la CAF

Les seniors peuvent également bénéficier des allocations logement proposées par la CAF. Les aides personnalisées au logement (APL) sont destinées, sous critères de ressources, aux personnes hébergées dans une maison de retraite conventionnée. Les allocations de logement social (ALS) sont quant à elles réservées aux personnes hébergées dans des établissements non conventionnés. À noter : Ces deux aides sont versées aux personnes qui résident au moins huit mois par année dans un établissement d’hébergement. Elles ne sont bien entendu pas cumulables.

La vente d’un bien immobilier

Les seniors aux revenus modestes qui sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers peuvent envisager la possibilité de les mettre en location ou de les vendre pour financer leurs frais d’hébergement en maison de retraite. À noter : La vente en viager permet, dans une certaine mesure, de tirer des revenus d’un logement afin de financer un établissement d’hébergement tout en conservant l’usufruit de son bien.

Les aides familiales

L’obligation alimentaire désigne l’obligation légale d’aider financièrement une personne de sa famille. Elle concerne les ascendants et les descendants, tout comme les grands-parents, petits-enfants, beaux-parents, etc. Une personne senior disposant de peu de ressources peut ainsi obtenir légalement l’aide financière d’un ou de plusieurs membres de sa famille (« obligés alimentaires ») s’il n’est pas en mesure de prendre en charge la totalité de ses frais d’hébergement. À noter : L’obligation alimentaire n’a pas cours en cas de manquement grave avéré (abandon, violences, etc.).

Les déductions fiscales

Les personnes hébergées en maison de retraite peuvent obtenir une déduction fiscale liée aux frais de dépendance. Cette réduction d’impôt touche les personnes âgées imposables qui résident en maison de retraite et qui déclarent des frais liés à la dépendance. La réduction d’impôt accordée par l’administration fiscale correspond à 25 % des frais engagés durant l’année N-1.