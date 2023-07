Quelle est la différence entre assurance-vie et assurance décès?

L’assurance-vie et l’assurance décès permettent de protéger vos proches. Leurs fonctionnements varient. ( crédit photo : GettyImages )

Parfois confondues, l’assurance-vie et l’assurance décès répondent à des besoins différents. L’assurance-vie est un placement de long terme, tandis que l’assurance décès est un contrat de prévoyance. Les deux sont complémentaires. Explications.

L’assurance-vie a la réputation d’être le couteau suisse de l’épargnant. Ce produit d’épargne rémunéré permet de vous constituer un capital sur le long terme. De plus, il offre une fiscalité avantageuse et est idéal pour optimiser votre transmission. Les épargnants le plébiscitent. Selon France Assureurs, l’encours de ce placement atteint presque 1.900 milliards d’euros à fin mars 2023.

Avec l’assurance-vie, vous pouvez placer votre argent sur des fonds en euros ou sur des unités de compte (UC). Les premiers vous offrent une sécurité en capital. Les intérêts annuels versés sont définitivement acquis. Avec les UC, votre capital n’est pas garanti. Votre épargne est soumise aux évolutions du marché. Toutefois, c’est un placement privilégié pour aller chercher de la performance.

Souscrire un contrat d’assurance-vie, c’est se positionner dans le moyen ou long terme. En effet, au-delà de 8 années d’existence de votre contrat, la fiscalité des plus-values est avantageuse. Toutefois, elle dépend de la date des versements effectués sur votre contrat. De plus, vous bénéficiez d’un abattement fiscal annuel en cas de rachat , c’est-à-dire quand vous retirez de l’argent de votre assurance-vie. L’abattement s’applique sur vos plus-values. Il s’élève à 4.600 euros pour une personne seule et à 9.200 pour un couple marié ou pacsé.

L’assurance-vie est aussi un outil de transmission. En cas de décès, le capital est versé à un ou plusieurs bénéficiaires du contrat. S’il s’agit de votre conjoint ou partenaire de Pacs, celui-ci est exonéré de droits de succession. Vos autres bénéficiaires ont également un traitement fiscal avantageux, variant en fonction de votre âge lors du versement des primes. Enfin, vous pouvez décider de verser votre argent à la personne de votre choix . Cela peut être un proche sans lien de parenté ou une personne morale, comme une association. Les sommes transmises sont exclues de votre succession.

L’assurance décès est un contrat de prévoyance couvrant spécifiquement la disparition ou l’invalidité de l’assuré. Elle fournit une protection financière à ses proches pendant une période définie par le contrat. Le plus souvent, l’assurance décès permet de régler les frais d’obsèques, mais aussi de couvrir les besoins de la famille. Elle intègre le remboursement d’un prêt immobilier ou le paiement des études des enfants, par exemple. La fiscalité de l’assurance décès est avantageuse.

L’assurance décès est un contrat garantissant le versement d’un capital ou d’une rente à vos bénéficiaires. Vous déterminez la somme au moment de la souscription de votre contrat. Le coût de l’assurance varie en fonction de:

la somme versée à vos bénéficiaires,

votre âge,

votre état de santé.

À savoir Un contrat d’assurance décès n’est pas un placement financier. Les cotisations peuvent être perdues si le risque (le décès) ne se réalise pas avant expiration du contrat.

Le capital décès n’est pas soumis aux droits de succession. Toutefois, si les cotisations ont été versées après les 70 ans de l’assuré, elles sont imposées avec le reste du patrimoine du défunt. Le bénéficiaire des sommes est imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital décès, au taux de 20% et après déduction d’un abattement de 152.500 euros.

Bien que différents, assurance-vie et assurance décès ont des points communs. Elles fournissent une indemnisation financière aux bénéficiaires après le décès de l’assuré. Le souscripteur est libre de choisir ses bénéficiaires. Ces derniers bénéficient d’avantages fiscaux au moment de percevoir le capital. Dans les deux cas, l’argent perçu peut être versé sous forme d’un capital unique ou d’une rente.

Comment choisir entre l’une ou l’autre? L’assurance-vie peut être utilisée au moment de la succession pour permettre aux bénéficiaires de maintenir ou d’améliorer leur train de vie. Cependant, il faut attendre un certain délai avant le versement des sommes . Au contraire, l’assurance décès couvre leurs besoins financiers immédiats.

L’assurance-vie sert à capitaliser et à se constituer une épargne sur le long terme. Les sommes placées peuvent être réparties sur différents supports en fonction de vos objectifs et votre niveau d’aversion au risque. Vous pouvez effectuer des versements quand vous le voulez, du montant de votre choix. Au contraire, l’assurance décès doit être versée mensuellement. Le montant est déterminé à l’avance. Le contrat est à fonds perdu: vous pouvez ne pas récupérer les sommes versées. En effet, si le décès de l’assuré n’intervient pas avant une date convenue dans le contrat, les sommes ne sont pas remboursées. Plus que différentes, l’assurance-vie et l’assurance décès sont complémentaires.