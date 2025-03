Quelle communication vis-à-vis des salariés ?

(Crédits photo : BoursoBank)

L'épargne salariale permet de renforcer l'engagement des salariés, mais aussi de participer à leur éducation financière et d'améliorer leur compréhension de la dynamique économique de l'entreprise. A condition toutefois de les impliquer dès la mise en place des dispositifs.

« L'épargne salariale, c'est bien, mais c'est compliqué ». Telle pourrait être la conclusion de l'étude réalisée cette année par Opinionway pour le compte de la Semaine de l'épargne salariale. Si 77% des salariés se déclarent satisfaits du dispositif mis à leur disposition par leur entreprise, ils sont aussi 62% à estimer avoir besoin d'accompagnement pour gérer leur plan d'épargne (choix des fonds, modification des investissements…). Pour les entreprises soucieuses de favoriser l'adhésion à leur dispositif d'épargne salariale, ce constat exige donc une communication et une pédagogie qui vont au-delà des obligations légales.

S'appuyer sur les ressources pédagogiques des partenaires

De ce point de vue, la phase d'élaboration constitue une première opportunité pour impliquer les salariés à travers des réunions d'information, des groupes de travail ou encore des sondages destinés à recueillir leur avis et leur expliquer les bénéfices et implications financières des options retenues. En découlent une valorisation de l'opinion des salariés et une satisfaction accrue.

Ce faisant, l'ensemble des salariés acquiert dès la signature des accords une bonne connaissance des mécanismes. En amont des dispositifs, la compréhension des critères retenus pour le calcul des primes d'intéressement et/ou de participation permet aux salariés de mesurer comment leurs efforts contribuent au développement de l'entreprise. Plus largement, cette pédagogie les amène à saisir la dynamique financière (participation) et les moteurs économiques (intéressement) de leur entreprise.

En aval, il s'agit d'autant d'aides pour comprendre le fonctionnement des dispositifs d'épargne salariale et de prendre les bonnes décisions : quels fonds choisir ? Comment allouer son épargne par rapport à ses projets de vie et à sa situation ? Si le dirigeant ne peut pas directement conseiller les salariés sur leurs placements, il peut toutefois mettre à leur disposition un grand nombre de ressources en provenance des partenaires impliqués, comme le teneur de compte ou le conseiller en gestion de patrimoine ayant accompagné la mise en place du dispositif. Les moyens d'information sont multiples : contenus pédagogiques, sessions de formation sur site, ou encore simulateurs et outils d'aide à la décision en ligne.

Une communication qui s'étale tout au long du parcours du salarié

Une fois mis en place, les dispositifs sont aussi une occasion de renforcer le dialogue social à travers une communication régulière (a minima annuelle) sur la performance économique de l'entreprise et sur son impact en matière de partage de la valeur.

Enfin, la loi impose de remettre un livret d'épargne salariale à chaque salarié au moment de son embauche. Ce livret peut être réalisé par l'entreprise ou par le gestionnaire retenu et doit contenir un certain nombre d'informations clés. Il est également important de bien communiquer auprès du salarié lors de son départ de l'entreprise en lui fournissant un état récapitulatif de ses avoirs investis dans le cadre de l'entreprise. Ce document devra mentionner les frais de gestion qui seront dorénavant à sa charge.