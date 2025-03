Quelle animation dans le temps ?

(Crédits photo : BoursoBank)

Les dispositifs d'épargne salariale sont des outils structurants pour l'entreprise. Les dirigeants ont dès lors tout intérêt à les faire vivre dans le temps et à rappeler régulièrement leur fonctionnement et leurs avantages pour les salariés.

Les dispositifs d'épargne salariale sont des mécanismes conçus pour exister dans la durée. D'une part, ils représentent pour l'entreprise des outils structurants destinés à fidéliser et améliorer l'engagement des salariés dans le temps. D'autre part, ils sont désormais une obligation légale pour beaucoup d'entreprises de 11 à 49 salariés, et non plus pour les seules grandes entreprises. Il est donc important de faire vivre ces dispositifs sur le temps long et d'en rappeler le rôle central dans la vie de l'entreprise. Faute d'animation, le risque serait d'oublier ces dispositifs et ce faisant d'en perdre l'intérêt.

L'efficacité de l'abondement

Or ce lien a vite fait d'être oublié. L'alimentation des dispositifs d'épargne salariale découle en effet d'accords collectifs, notamment d'intéressement et/ou de participation, qui sont fonction des performances de l'entreprise. Mais comment dynamiser les dispositifs d'épargne salariale dans le temps ? Les entreprises ont en réalité plusieurs leviers à leur disposition.

Si les accords de partage de la valeur qui alimentent les dispositifs d'épargne salariale sont conclus sur plusieurs années (durée supérieure à un an pour la participation et durée comprise entre 1 an et 5 ans pour l'intéressement), il peut être très pertinent de mettre en place de l'abondement. Chaque plan propose en effet des options qui permettent de définir le niveau du complément financier que le dirigeant peut souhaiter offrir à ses salariés et ajuster cette aide facultative à la hausse comme à la baisse chaque année, en fonction de la situation de l'entreprise. Il s'agit d'une bonne occasion de rappeler le rôle actif de l'entreprise dans ces dispositifs.

Ritualiser des communications annuelles

L'entreprise a par ailleurs tout intérêt à instaurer des rendez-vous de communication chaque année, lors de la répartition des primes d'épargne salariale. C'est une bonne occasion pour rappeler la vocation de ces dispositifs et le lien entre la performance de l'entreprise et l'implication de chacun. Reste le renouvellement des dispositifs. Si certains accords prévoient des renouvellements par tacite reconduction, il peut être pertinent pour les entreprises de profiter de cette période pour impliquer les salariés dans l'aménagement du dispositif. Une façon de valoriser leur opinion et de renforcer l'alignement entre l'intérêt collectif et les intérêts individuels.