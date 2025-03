Quelle allocation pour son épargne salariale ?

(Crédits photo: BoursoBank)

Placer les primes issues d'un dispositif de partage de la valeur dans un plan d'épargne salariale exige de respecter quelques règles de base. Des exigences pas si éloignées de celles qui s'imposent pour placer son épargne individuelle.

Les salariés qui prennent la décision de placer leurs primes issues d'un dispositif de partage de la valeur dans un Plan d'épargne entreprise (PEE) et/ou dans un Plan d'épargne retraite (PER) collectif ont un autre choix à faire : sélectionner les Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sur lesquels ils souhaitent investir ces sommes. L'éventail est large. Ils ont le choix entre des fonds monétaires, des fonds obligataires, des fonds mixtes, des fonds d'actions et parfois plus spécifiquement des fonds d'actionnariat salariés. Ils peuvent en outre choisir des fonds offrant des caractéristiques particulières, comme la prise en compte de critères extra-financiers (par exemple les fonds solidaires) ou labellisés (comme le label ISR ou le label CIES).

Comme pour tout actif financier, le salarié doit retenir que plus un fonds est risqué, plus ses perspectives de rendement sur le long terme sont élevées. A l'inverse, moins le fonds est risqué et plus il sera adapté à un horizon de placement court.

Des fonds adaptés à son horizon d'investissement

A l'instar d'une épargne individuelle, le premier enjeu est de définir son horizon d'investissement en prenant le temps de visualiser les échéances de ses projets de vie : mariage, achat de résidence principale, départ à la retraite… L'épargnant salarié pourra panacher des fonds dont la durée de placement recommandée correspond à l'horizon de ses projets.

A noter d'ailleurs que cet horizon peut être différent de la durée de blocage des sommes investies dans un Plan d'épargne entreprise (PEE), fixé à 5 ans. Tout d'abord parce que la loi prévoit que le salarié peut récupérer les sommes investies avant 5 ans grâce à un grand nombre de cas de déblocage anticipé, dont certains peuvent justement correspondre au projet de vie visé (achat de sa résidence principale, mariage…). Mais aussi car le salarié peut choisir de conserver les sommes investies dans son PEE au-delà de ces 5 années en vue de financer un projet à plus long terme.

Une gestion pilotée par défaut pour le PER collectif

Une autre règle est de diversifier son épargne : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Choisir des placements qui sont investis dans des actifs différents permet en effet de réduire les fluctuations de son épargne salariale et donc, son risque. L'approche du risque est très importante et il appartient à chaque épargnant de choisir les placements qui lui correspondent le mieux.

A noter que la situation est plus simple dans le cas d'un Plan d'épargne retraite (PER) collectif, qui est géré par défaut selon un mode de gestion dit « piloté ». Dans ce cas, le gestionnaire opère lui-même le choix des investissements qui sont réalisés, dans l'optique de réaliser le meilleur rendement possible. L'épargne sera ainsi placée sur des fonds plus dynamiques (et donc, risqués) tant que l'horizon du départ à la retraite est éloigné, pour ensuite être progressivement investie sur des fonds plus prudents. Bien sûr, la gestion libre du PER reste possible pour les salariés préférant cette option.

Bien se renseigner en amont

De nombreux outils sont à la disposition des salariés pour les aider à faire leurs choix d'investissement. Il Ils disposent de l'accès au document d'informations clés (DIC), qui permet de connaître les principales informations pour chaque support de placement proposé : son objectif, la durée de placement recommandée, le niveau de risque ou encore les frais. En complément de ce document, un grand nombre d'informations relatives à l'épargne salariale, voire des outils de simulation, sont également accessibles sur le site Internet ou l'application smartphone de son teneur de compte, c'est-à-dire l'établissement qui gère les plans d'épargne salariale.

