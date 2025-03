Quelle allocation d’actifs pour un contrat d’assurance vie ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

"une allocation d'actif mondiale proche des indices de référence nous semble la plus appropriée dans cette période troublée." (Crédits: Unsplash)

L'année 2025 est pleine de paradoxes financiers. Trump affiche clairement une volonté de maximiser la croissance américaine. L'Europe est menacée par la guerre commerciale, les coûts du réarmement.

Et pourtant, les marchés européens ont largement surperformé les marchés américains sur 2025 contrairement à 2024. Comment expliquer ce paradoxe ?

Quelle attribution de performance sur 2025 ?

Contrairement à 2024, ce sont les actions européennes qui ont largement surperformé en 2025. Elles ont ainsi récupéré une partie de leur forte sous performance de 2024. Si on étudie leur performance en détail, on remarque que c'est surtout l'EuroStoxx50 qui a performé (+10%). Le SP500 a baissé de 6.8% et le Nasdaq de 11%. Le MSCI Monde a limité la perte à 3.5% (+0.4% en USD du fait de la hausse de l'euro contre dollar).

Les « magnificent seven » ne sont plus si magnifiques…

On peut voir là l'impact de la sous performance de la big tech américaine (magnificent seven soit Apple -15%, Microsoft -11%, Google -16%, Amazon -12%, Nvidia -18%, Meta et Tesla -35%) depuis le début de l'année. Leur baisse explique à peu près 100% de la baisse du MSCI World en EUR.

Nous avions anticipé dès décembre ce renversement de tendance du fait des liens très forts de Microsoft, Apple et Google avec le parti démocrate, des procédures de décartellisation lancées par le Department of Justice, et surtout de la relative stagnation de leur innovation technologique depuis la mort de Steve Jobs.

Les multiples de valorisation de la big tech ne sont soutenables que s'ils sont adossés à une très forte croissance des ventes et des résultats. Ceci est envisageable pour Nvidia, Taiwan Semi Conductor, et même Tesla (confronté surtout à un boycott politique du fait de la personnalité parfois clivante d'Elon Musk). Apple, Microsoft et Google devront prouver qu'ils seront capables de prendre le train de l'intelligence artificielle qui pourrait remettre en cause certaines de leurs positions dominantes.

Un lien entre big tech et actions européennes ?

On peut penser que c'est le débouclement des positions sur ces magnificent seven qui a mené à un débouclement sur des positions vendeuses sur les financières européennes.

Pour nous, cette hausse est relativement fragile. Elle repose avant tout sur un « dead cat bounce » de grandes valeurs values qui n'avaient pas performé depuis des années. Ainsi, les banques en particulier espagnoles, italiennes mais aussi françaises ont monté de plus de 30% en quelques semaines. Ceci ressemble fortement à un short covering par dénouement de positions long / short par des grands hedge funds.

Ainsi, les principaux contributeurs à la hausse du Stoxx Europe 600 sont Nestlé (+17%), Roche Holding (+17%), Rheinmetall (+120% !), Banco Santander (+45% !), Siemens (+21%), HSBC (+16%), Shell (14%), Unicredit (+40% !)

Quelle stratégie pour l'avenir ?

Nous restons méfiants sur une allocation d'actifs trop ancrée sur la zone euro. Certes, une telle stratégie était la meilleure depuis le début 2025, mais nous ne pensons pas que cette tendance soit pérenne. Seule une forte croissance des résultats et donc de l'économie justifie à terme une surperformance de l'Europe. Certes, le plan de réarmement européen peut contribuer à une plus forte croissance. Une paix durable en Ukraine peut aussi baisser les coûts de l'énergie et donc relancer la croissance structurelle. Mais l'Europe reste une zone de sous croissance mondiale du fait du coût très élevé de son énergie comparée aux autres grands blocs économiques. De plus, les tensions commerciales avec les USA restent vives du fait de l'excédent structurel important de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis.

Quelle allocation du portefeuille?

L'intelligence artificielle permet de construire un portefeuille modèle des actifs en période de tendance haussière. Elle distingue une consolidation (prise de profit temporaire) d'un renversement (changement de tendance).

Le tableau montre l'allocation historique du portefeuille modèle Evariste. Nous venons de racheter des actions Monde après une vente le 7 mars 2025.

Source: Evariste Quant Research, Bloomberg LLP, Bloomberg n'est pas responsable de ces analyses.

Pourquoi l'allocation d'actifs sera complexe dans les mois qui viennent ?

2025 s'avère une année complexe en allocation d'actifs. La révolution Trumpienne modifie en profondeur la structure économique été donc financière de l'économie mondiale. Il est difficile de d'anticiper l'aboutissement de ces réformes accélérées. C'est la raison pour laquelle une allocation d'actif mondiale proche des indices de référence nous semble la plus appropriée dans cette période troublée.

De ce fait, nous préconisons actuellement une exposition aux actions Monde via le Fidelity World fund, l'ETF Amundi MSCI World WLD FP, ou encore l'ETF ACWI US de Blackrock sur le MSCI Monde.

Pour la partie obligataire, nous continuons à préférer les fonds monétaires en EUR éventuellement mélangés avec des fonds monétaires en USD. Nous pensons que le niveau des taux obligataires reste encore faible face à une reprise possible de la croissance structurelle.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.