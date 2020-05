Quel placement à capital garanti privilégier ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que la crise sanitaire entraîne une crise économique majeure et une récession mondiale, les placements à capital garanti connaissent un regain d'intérêt de la part d'investisseurs qui, loin de bouder les rendements anémiques de ces enveloppes, apprécient dans ce contexte tourmenté la possibilité de retrouver son épargne intacte.

Mais quels sont les différents placements à capital garanti à envisager ? Lesquels choisir ? Retrouvez dans cet article toutes les caractéristiques de ces enveloppes sans risques pour sélectionner les plus adaptées à vos projets et à votre profil.

Le fonds euros de l'assurance-vie

Tout le monde peut ouvrir un contrat d'assurance-vie avec un fonds euros. Le rendement moyen pour un fonds euros classique atteignait 1,4 % en 2019. Les gains du fonds euros sont taxés. Les prélèvements sociaux s'élèvent à 17,2 % et sont appliqués tous les ans, même sans retrait.

En cas de rachat, le détenteur du contrat a le choix entre le barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux ou la flat tax (30 %). Cependant, pour les contrats de plus de 8 ans ne dépassant pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple (tous contrats confondus), la fiscalité est plus avantageuse puisque les gains seront taxés à 24,7 % (7,5 % d'imposition + 17,2 % de prélèvements sociaux). Il existe également pour les contrats de plus de 8 ans un abattement annuel de 4 600€ pour une personne seule et 9 200€ pour un couple.

Un contrat d'assurance-vie ne comporte généralement pas de plafond. Il s'agit donc d'un support idéal pour placer des sommes conséquentes sur le long terme, par exemple pour préparer sa retraite. Les sommes détenues peuvent être retirées à tout moment. Attention cependant, certains courtiers en ligne pourront vous verser les sommes demandées en quelques jours seulement quand d'autres acteurs traditionnels débloqueront les fonds en plusieurs semaines. Notez aussi qu'en cas de risque systémique, le Haut Conseil de Stabilité Financière peut, à la demande de la Banque de France, geler les versements et les rachats pour une période de 3 mois renouvelable.

Le livret A et le LDDS

Le livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) sont deux livrets de l'épargne réglementés ouverts à tous, dans la limite d'un livret par personne. Depuis février 2020, le taux de rémunération de ces livrets est tombé à leur taux plancher : 0,5 % d'intérêt. Comme tous les livrets de l'épargne réglementé, leurs avantages fiscaux viennent contrebalancer leur rendement anémique. Ainsi, le livret A et le LDDS sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le plafond du livret A s'élève à 22 950€ et le plafond du LDDS à 12 000€. Les fonds sont disponibles à tout moment.

Le LEP

Le livret d'épargne populaire (LEP) est un livret de l'épargne réglementé réservé aux personnes aux revenus modestes, dans la limite d'un par personne et de deux par foyer fiscal. Pour ouvrir un LEP, le revenu du foyer fiscal à l'année N-2 ne doit pas dépasser un certain montant : 19 977€ pour une part ou 30 645€ pour deux parts à titre d'exemple. Le LEP est le plus rémunérateur des livrets de l'épargne réglementé : son taux d'intérêt est fixé à 1 %. Il est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il possède toutefois un plafond de 7 700€ (hors intérêt). Les fonds sont disponibles à tout moment.

Le livret

Les livrets bancaires sont accessibles à tous, sans limitation. Le rendement, très variable selon les établissements bancaires oscille entre 0,15 % et 0,80 % mais un taux boosté pendant quelques mois, aux alentours de 2 % est aussi parfois proposé. Le plafond est également très variable. Les plus bas sont de l'ordre de 5 000€ mais de nombreux livrets bancaires ont un plafond très élevé (50 000€, 100 000€, 600 000€ voire même 1 million d'euros). La fiscalité est celle des revenus du patrimoine. Ainsi, les gains seront taxés à la flat tax (30 %) ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux. Le contribuable peut donc choisir l'option la plus avantageuse pour lui. Les fonds restent à tout moment disponibles.

Le compte à terme

Le compte à terme est un compte épargne accessible à tous, dont le rendement est calé sur le taux Euribor, avec une marge variant de 10 à 50 points de base environ (soit -10 % à -50 % par rapport au taux Euribor) selon l'établissement bancaire. En fonction de la durée du compte à terme, le rendement peut être plus avantageux que celui des livrets de l'épargne réglementée et bon nombre de livrets classiques. En contrepartie, les sommes détenues sur le compte à terme, comme son nom l'indique, ne peuvent être débloqués avant une période déterminée à la souscription du contrat, de l'ordre de quelques mois à quelques années. Là encore, les gains sont imposés à la flat tax (30 %) ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux. Le plafond de dépôt est très élevé.