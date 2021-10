Quand Cacolac met le vin de Bordeaux en canette

L'entreprise prévoit de vendre entre 20 et 25 millions de canettes dans le monde dès 2022. Les Français seront-ils convaincus ?

Puristes, s'abstenir. L'entreprise Cacolac, connue pour sa boisson lactée au cacao, fait le pari du vin en canette. Si le lait chocolaté représente 50% de ses ventes, elle produit aussi, depuis 2012, 2 millions de canettes par an pour les vins Le star (Bordeaux) dont 10 % sont destinés au marché français.

Les 9 tendances qui agitent le monde du vin et des spiritueux

L'entreprise, de plus en plus sollicitée pour ce type de demande, a décidé de construire une seconde usine à proximité de son site de production à Léognan, en Gironde. L'objectif est de vendre entre 20 et 25 millions de canettes pour les nouvelles lignes de produits dès 2022. «Ce sera majoritairement du rosé. Ensuite du vin blanc et après du rouge» explique Christian Maviel, le PDG de Cacolac, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur les noms de ses clients, indiquant toutefois que le rosé viendra du Sud-Est, le rouge de Bourgogne et le blanc d'Allemagne, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. En plus de fournir les canettes, Cacolac aura également la tâche d'ajouter du gaz aux vins de certains de ses clients. « Cela en fera des vins très festifs qui viendront concurrencer des Prosecco, par exemple » ajoute Christian Maviel.

Le conditionnement en canette n'est pas nouveau. Déjà en 2005, Bruno Aouanes avait lancé Pink Grap, une canette contenant du vin de Bordeaux (Château Marsan). Sa cible : la restauration rapide. L'idée était de fournir un produit adapté aux gens qui prennent un déjeuner express et veulent accompagner leur repas d'un verre de vin. Il décide rapidement de se concentrer sur l'exportation pour écouler des volumes plus importants. Aux États-Unis ou en Chine, les vins en canette cartonnent, avec un taux de croissance à 3 chiffres. La clé de ce succès : un format plus avantageux que celui de la bouteille. « La canette se prête bien au frigo. C'est pratique quand on veut rafraîchir un peu le rosé » précise le PDG de Cacolac. Le produit y est particulièrement populaire auprès des jeunes femmes.

Notre palmarès des 10 meilleurs «vins du monde» à goûter une fois dans sa vie

Reste maintenant à convaincre les consommateurs tricolores. « Les Français sont très friands d'innovation, sauf lorsqu'il s'agit du vin. Le bouchon synthétique n'a par exemple jamais convaincu dans l'Hexagone » s'amuse Cédric Segal, cofondateur de l'entreprise Star Beverages qui réalise elle aussi le conditionnement du vin en canette. Fondée en 2012, Star Beverages réalise 90 % de ses ventes à l'export. Mais Cédric Segal ne désespère pas de voir les ventes en France décoller. «Cette année, deux de nos clients ont présenté leur vin en canette à la foire aux vins d’Auchan. Il s'agit de la première exposition grand public en France de vins en canette». Ces deux exposants sont Le Domaine de Fabrègues (Languedoc) et la coopérative Le Cellier des Dauphins (vallée du Rhône). L'exemple du bag-in-box, version moderne du «cubi», montre en tout cas que le conditionnement du vin n'est pas réservé à la seule sacro-sainte bouteille. Si le bag-in-box représentait 16 % des volumes de ventes de vin français en 2006, sa part est passée à 38 % des ventes en 2015. «Qu'importe le flacon...», disait Alfred de Musset.