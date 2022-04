L'idée de l'instauration d'un dividende salarié s'est invitée au programme de l'élection présidentielle. Le principe en serait de rendre obligatoire l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise qui les emploie.

Qu'est-ce que le dividende salarié ? / iStock-South_agency

Le dividende salarié bientôt instauré ?

Le dividende salarié repose sur un fonctionnement simple puisqu'il s'agirait de verser des dividendes aux collaborateurs d'une entreprise à l'instar de ceux que perçoivent les actionnaires et associés. La nouveauté du dispositif ne résiderait donc pas tant dans son fonctionnement mais sur les bénéficiaires. Le dividende salarié permettrait ainsi à tous les collaborateurs d'une entreprise de détenir des parts dans le capital social et de percevoir des dividendes sur les bénéfices réalisés. Le gouvernement d'Edouard Philippe avait initié un projet de réforme en ce sens mais la pandémie de Covid y a mis un coup d'arrêt. Quelques mois plus tard, l'idée revient avec force, surtout depuis que Thibaut Lanxade, l'ancien vice-président du Medef - la principale organisation patronale - a récemment proposé de le rendre obligatoire. Chargé de réaliser une mission par le précédent gouvernement, l'homme entend ainsi contraindre les entreprises à l'instaurer, proposant un principe simple : aucune entreprise ne pourrait distribuer de dividendes à ses actionnaires sans en faire autant vis-à-vis de ses employés. Si elle venait à se concrétiser, la mesure pourrait ainsi concerner plusieurs millions de salariés de PME. Thibaut Lanxade déclarait à cet égard : "L'objectif est de mobiliser les branches professionnelles pour signer des accords types d'intéressement ou de participation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place un dispositif de façon unilatérale".

Une mesure voulue pour soutenir le pouvoir d'achat

La création d'une participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise a pour vocation affichée de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Dans un premier temps, la mesure se concentrerait donc sur les structures de moins de 50 salariés, avec un possible déploiement par la suite aux ETI - entreprise de taille intermédiaire - ainsi qu'aux grands groupes. La question du pouvoir d'achat reste la principale préoccupation des Français, comme en témoignent les différentes enquêtes d'opinion réalisées ces dernières semaines et ces derniers mois. La création du dividende salarié permettrait ainsi d'y répondre en donnant la possibilité aux collaborateurs d'une entreprise de percevoir l'équivalent d'un 13e voire d'un 14e mois dans le meilleur des cas. La crise sanitaire, la flambée des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine sont autant d'événements qui ont érodé le pouvoir d'achat des ménages français et qui risquent fort de le diminuer dans les mois qui viennent. Par ailleurs, la généralisation de l'intéressement des salariés permettrait de servir un autre objectif selon Thibaut Lanxade : celui de développer leur implication dans la vie de l'entreprise, dans son développement, dans sa croissance. Une vertu "sociale" selon les termes utilisés par le porteur de projet. Pour Thibaut Lanxade, les choses vont déjà dans le bon sens car une trentaine de branches professionnelles aurait déjà donné son accord, même si près de quatre-vingts autres branches restent à convaincre.