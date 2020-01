Qu'est-ce que la caution VISALE ?

Le point sur ce dispositif qui assure l'accessibilité du parc résidentiel locatif aux jeunes et aux travailleurs précaires. Créée et pilotée par le groupe Action Logement, la caution ou garantie VISALE permet d'accompagner les salariés précaires dans leurs démarches locatives. Que couvre la garantie VISALE ? Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Décryptage.

iStock-AntonioGuillem

Qu'est-ce que la garantie VISALE ?

Comment obtenir la garantie VISALE ?

Quelles sont les conditions pour obtenir la garantie VISALE ?

La garantie VISALE (VISA pour le Logement et l'Emploi) est un dispositif gouvernemental piloté par l'organisme Action Logement et entré en vigueur en 2016. Cette caution offre une protection gratuite de 36 mensualités contre les impayés de loyers dans le parc résidentiel locatif privé aux jeunes de moins de 30 ans, ainsi qu'aux salariés nouvellement embauchés en contrat précaire. Une fois validée, la garantie VISALE fait office de garant pour le locataire et le dispense ainsi d'obtenir une caution solidaire. VISALE a pour objectif double de sécuriser le locataire dans ses démarches et de rassurer le bailleur. Le cautionnement couvre toute la durée du bail, dans la limite de 36 mensualités impayées, ainsi que les éventuelles dégradations locatives, dans la limite de 2 mois de loyers et charges.La garantie VISALE s'obtient sur demande en ligne. Les démarches doivent être effectuées par le locataire avant la signature du bail locatif. Le locataire remplit et soumet un dossier qui est communiqué à Action Logement. Le visa certifié est ensuite délivré dans un délai de deux jours ouvrés. Le locataire est tenu de le transmettre au bailleur, qui doit également adhérer au contrat de cautionnement VISALE. Les deux parties bénéficient d'un espace personnel de gestion en ligne leur permettant de suivre leur dossier, de déclarer un impayé ou de bénéficier d'un traitement personnalisé pour le remboursement d'une dette locative.La garantie VISALE s'adresse à toutes les personnes âgées de 18 à la veille des 31 ans (comprenant les salariés, les fonctionnaires, les étudiants, les jeunes en contrat d'alternance, les chômeurs, etc.). Les étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne peuvent cependant pas bénéficier du dispositif. Les salariés du secteur privé en situation précaire, âgés de plus de 30 ans et entrant dans un logement dans les 3 mois suivant leur prise de fonction, peuvent également avoir recours au cautionnement. Ces salariés doivent justifier d'une situation de précarité d'emploi (période d'essai pour un CDI ; un CDD ; un contrat en intérim ; en période d'apprentissage ou un statut d'intermittent). Pour bénéficier de la garantie, le loyer (incluant les charges) ne peut dépasser un certain plafond, fixé à 1500 € à Paris et 1300 € sur le reste du territoire pour 36 mensualités -- ce qui équivaut à un plafond de prise en charge de 54 000 euros pour un loyer parisien et de 46 800 euros sur le reste du territoire.