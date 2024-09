Qu’est-ce qu’un club deal immobilier ?-iStock-SasinParaksa

Le club deal immobilier : définition

Entre l’investissement immobilier en nom propre, l’investissement via une SCPI (société civile de placement immobilier) ou via un OPCI (organisme de placement collectif en immobilier), le club deal immobilier réunit un groupe d’investisseurs autour d’un projet d’achat immobilier réalisé par l’intermédiaire d’une société foncière. Contrairement aux investissements immobiliers familiaux (SCI familiale), les participants n’ont ici en commun que le souhait d’investir dans un projet immobilier d’ampleur (hôtels, entrepôts, cliniques, etc.) et d’en tirer des rendements locatifs. La mutualisation des ressources leur permet d’accéder à des biens habituellement difficiles d’accès pour des investisseurs individuels et de viser un fort potentiel de rentabilité.

Transparence des acquisitions

Contrairement à une SCPI classique, les investisseurs engagés dans un club deal ont pleine connaissance du type et du nombre de biens dans lesquels ils investissent. Ils peuvent ainsi identifier clairement les immeubles détenus, ainsi que les rendements associés. Réservé à un nombre d’investisseurs restreint (de 20 à 100, selon les cas), le club deal permet à ces derniers de s’accorder sur différents éléments essentiels comme la durée de l’investissement, le type de bien ciblé, la rentabilité souhaitée, les stratégies d’investissement, ainsi que les risques associés. À noter : Un club deal peut être constitué directement entre particuliers ou par l’intermédiaire d’une société de gestion.

Le modèle économique du club deal

La structure juridique d’un club deal est habituellement celle d’une SAS (société par actions simplifiée) ou une SCI (société civile immobilière). Après la constitution du club deal et l’acquisition des biens, les investisseurs sont rémunérés sur la base des rendements locatifs du ou des biens acquis et les plus-values éventuelles en cas de vente.

Le statut des investisseurs

Les investisseurs sont actionnaires ou associés, cela implique qu’ils reçoivent des parts et actions de la société de club deal en contrepartie de leur investissement en capital. Ce statut leur permet notamment de voter les décisions cruciales en assemblée générale et de percevoir les revenus générés par le club deal. Sans assurer directement la gestion de la société (en cas de gestion déléguée), les assurés sont donc directement impliqués dans sa gouvernance.