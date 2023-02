Prolongation du crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de charge pour véhicules électriques

Ce crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses d’acquisition et de pose du ou des systèmes de charge et est plafonné à 300 € par équipement. (GoranH / Pixabay)

Le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicule électrique a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Il permet aux contribuables, qu'ils soient propriétaires ou locataires, de bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu'à 300 euros pour l'achat et la pose d'un système de charge dans une résidence principale ou secondaire. Ce crédit s'applique cependant dans certaines limites.

Les contribuables souhaitant installer une borne de recharge pour véhicules électriques peuvent bénéficier depuis 2021 du crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicule électrique. S'il devait disparaître à la fin de l'année, la loi de finances pour 2023 a prolongé cet avantage jusqu'au 31 décembre 2025, rapporte l'association de consommateurs UFC-Que Choisir .

Un dispositif plus ouvert

Cet avantage fiscal est accessible à tous les contribuables, quel que soit leur niveau de revenus. Contrairement au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui ne concernait que les propriétaires pour leur résidence principale, le dispositif introduit en 2021 concerne également les locataires ou les personnes occupant à titre gratuit un logement. Il est par ailleurs possible de bénéficier de cet avantage pour l'une de ses résidences secondaires, sauf si cette propriété est un bien loué de manière saisonnière.

Concrètement, ce crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses d’acquisition et de pose du ou des systèmes de charge et est plafonné à 300 € par équipement. Cet avantage fiscal entre ensuite en ligne de compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année du paiement de la facture définitive. L'excédent éventuel est remboursable et cet avantage est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux.

Plusieurs limites

Le crédit d'impôt s'applique toutefois dans certaines limites et sous certaines conditions. Tout d'abord, il n'est accordé que pour un système de charge par logement (donc deux au maximum avec la résidence secondaire). Ce nombre est doublé s'il s'agit d'un foyer composé de personnes mariées ou pacsées et soumises à imposition commune. Cette limite s'applique sur l'ensemble de la période 2021-2025. Il est cependant possible de bénéficier à nouveau du crédit d'impôt en cas de changement de résidence principale.

De plus, pour bénéficier de cet avantage, il faut faire appel à un professionnel pour acheter et faire installer l'équipement. La facture doit alors comporter un certain nombre de mentions obligatoires et doit être conservée en cas de contrôle de l'administration fiscale. De même, le système de charge doit respecter certaines normes, dont une prise répondant à la norme NF-EN 62196-2.