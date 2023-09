Prix du gaz. Mauvaise nouvelle, votre facture risque de grimper en octobre

Selon les données publiées par la Commission de régulation de l'énergie, les tarifs du gaz vont augmenter au mois d'octobre. Illustration. (stevepb / Pixabay)

Comme tous les mois depuis juin, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié à la mi-septembre son prix repère de vente de gaz naturel pour le mois d'octobre. Et, mauvaise nouvelle, la facture devrait à nouveau augmenter.

Depuis la fin des tarifs réglementés de vente du gaz le 30 juin 2023, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) publie chaque mois son repère de vente de gaz naturel pour le mois suivant. Après une baisse en septembre, octobre devrait ainsi voir les tarifs repartir à la hausse selon les dernières données publiées, relayées par Actu ce mardi 19 septembre.

« Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d’un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,21 euros/MWh » , indique le document de la CRE , précisant que la hausse est principalement due à la remontée des prix de gros du gaz . Ceux-ci avaient graduellement diminué depuis le printemps dernier.

Pas de bouclier tarifaire

Pour rappel, le prix repère agit en tant qu'indicateur et n'est en aucun cas contraignant pour les différents fournisseurs d'énergie. « Les fournisseurs construisent librement leurs offres en fonction de leurs conditions d’approvisionnement, de leurs choix commerciaux mais aussi des conditions contractuelles qu’ils proposent » , précise la CRE dans son communiqué. Le prix repère se base sur les coûts d’approvisionnement et les coûts dits « hors approvisionnement » tels que les coûts commerciaux, les coûts d’acheminement ou de stockage et la rémunération du fournisseur.

Face à ces données, la CRE invite les clients à comparer les différentes offres des fournisseurs, quitte à se tourner vers des offres de marché de manière temporaire. Si le bouclier tarifaire doit continuer à s'appliquer sur l'électricité jusqu'en 2025, il n'en va pas de même pour le gaz. La raison ? « Les prix sont revenus à la normale » , déclarait Bruno Le Maire en avril dernier.