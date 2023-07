Gaz : après la disparition du tarif réglementé, les prix risquent d'augmenter dès le mois d'août

(Crédits photo: © Vladimir Semenov - stock.adobe.com)

La Commission de régulation de l'énergie a publié son tarif repère, remplaçant le tarif réglementé du gaz, pour le mois d'août. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, qui pourraient voir leur facture s'alourdir.

Leur fin était annoncée de longue date : les tarifs réglementés de vente, ou TRV, du gaz ont disparu au début du mois de juillet. Désormais, les consommateurs qui cuisinent et/ou se chauffent au gaz de ville doivent s'orienter vers une offre de marché, avec l'inconvénient d'être soumis à de probables augmentations. Et c'est d'ailleurs ce qui devrait se produire au mois d'août, avec un tarif repère annoncé à la hausse.

Fin du tarif réglementé… et début des hausses de prix

Le tarif réglementé du gaz a été supprimé le 30 juin 2023. Depuis, les consommateurs qui utilisent cette énergie pour cuisiner et/ou se chauffer n'ont d'autres choix que d'opter pour une offre de marché. Néanmoins, pour les aiguiller dans la sélection du meilleur contrat, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) met à leur disposition un tarif repère du gaz. Ce prix doit permettre de connaître le montant qu'il est "raisonnable" de payer pour son abonnement et sa consommation d'énergie.

Mais, mauvaise nouvelle, moins de 10 jours après la fin du tarif réglementé de vente du gaz, le tarif repère de la CRE est annoncé en hausse pour le mois d'août. En juillet, le tarif repère du kilowattheure était de 0,08195 euro en usage chauffage, et 0,10488 euro en usage eau chaude et cuisson. En août, il est respectivement de 0,08406 euro du KWh et 0,10700 euro du KWh, soit une hausse d'environ 2,5 % en usage chauffage et 2 % en usage eau chaude et cuisson.

Une probable hausse de la facture des abonnés du gaz

Selon la Commission de régulation de l'énergie, "entre juillet et août 2023, la part variable hors taxes (HT) d'un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 1,76 euro/MWh compte tenu de l'évolution des prix sur le marché de gros du gaz naturel". Si les fournisseurs d'énergie restent libres d'augmenter ou non leurs tarifs, il est très probable qu'ils choisissent donc de suivre la tendance relevée par la CRE.

À titre d'exemple, le prix actuel de l'offre Passerelle d'Engie, destinée aux clients qui étaient abonnés au tarif réglementé de vente, est de 0,08248 à 0,8620 euro TTC du KWh pour les ménages consommant plus de 3 999 KWh par an, et 0,10818 euro TTC du KWh en dessous de ce seuil. Mais avec l'augmentation du tarif repère, cette grille tarifaire pourrait bien évoluer dès le mois d'août.

Le montant de l'abonnement devrait rester stable

Seule bonne nouvelle en vue pour les abonnés du gaz : selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de l'abonnement ne devrait pas évoluer entre juillet et août 2023. Son prix à l'année est en principe compris entre 102,94 euros et 257,18 euros, soit quasiment les prix déjà pratiqués par Engie au travers de son offre de gaz Passerelle.

Si le tarif repère ne reste qu'un simple indicateur, son rôle est tout de même déterminant, puisqu'il offre un point de comparaison fiable aux particuliers, en leur permettant d'estimer si l'abonnement et le prix du KWh sont proposés à un prix raisonnable en comparaison avec le marché et la conjoncture. Il est ainsi possible de mieux maîtriser ses dépenses, ce qui devrait être particulièrement utile à l'arrivée des jours plus froids, au cours desquels la consommation d'énergie dédiée au chauffage peut représenter une somme d'argent importante.