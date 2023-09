Prix des places de parking : voici les villes où se garer coûte le plus cher en 2023

Les prix mensuels des places de parking ont augmenté de 6 % en moyenne en France en 2023. Illustration. (Pixabay / Hans)

Les prix mensuels des places de parking sont à nouveau en hausse en 2023, avec + 6 % en moyenne au niveau national. Cette tendance devrait se poursuivre en raison des JO 2024, en particulier en région parisienne.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes : le prix du stationnement aussi augmente. Selon le baromètre 2023 de la plateforme de location de parking Yespark, qui rassemble 65 000 places dans 3 000 parkings en France, les tarifs sont en hausse de 6 % en moyenne sur l’ensemble du territoire.

A Saint-Etienne, des places de parking abordables

Une hausse de 4 % avait déjà été enregistrée en 2022, et de 1,7 % en 2021, rappelle Le Parisien qui relaie cette étude. Le prix mensuel moyen d'une place de stationnement dans les grandes villes françaises s'élève à 106,89 euros en 2023, contre 100,79 euros l'an passé. Dans le détail, c'est à Paris que les tarifs sont les plus élevés (133 euros par mois), devant Nice (113,5 euros) et Toulon (97 euros).

À l'inverse, c'est à Saint-Etienne que la place de stationnement est la moins chère (38 euros par mois). Viennent ensuite Dijon (42 euros) et Rennes (44 euros). C'est toutefois dans ces deux dernières villes que la hausse la plus importante a été enregistrée, avec + 18 % à Rennes et +17 % à Dijon. Marseille présente une particularité puisque les prix ont baissé de 2 % par rapport à l'année dernière (91 euros en moyenne).

Vers de nouvelles hausses ?

À Paris, la tendance varie en fonction des arrondissements. Dans l'hypercentre, où il est de plus en plus difficile de circuler en voiture, les tarifs sont en forte baisse, avec -23 % dans le VIe arrondissement et -18 % dans le IVe arrondissement. Le Ier arrondissement reste cependant le plus cher (245 euros), et le XIIIe le moins cher (97 euros).

Cette tendance à la hausse des prix des places de parking devrait se poursuivre en 2024, en particulier dans la région parisienne avec les JO 2024.