Prix des logements : quand une piscine, un balcon ou un parking font la différence

Une piscine fait grimper le prix d'une maison de 8% en moyenne. Photo d’illustration. (Free-Photos / Pixabay)

Une récente étude permet de comprendre quels critères influent sur le prix à la hausse des maisons et appartements dans les plus grandes villes françaises. Parmi eux on trouve une deuxième salle de bains, un espace extérieur ou encore une piscine.

Entre la piscine, un extérieur, une seconde salle de bains, quels sont les critères qui font le plus évoluer le prix d'un bien immobilier ? Une enquête de Meilleurs Agents publiée le 17 février a tenté de répondre à cette question en analysant 150 000 transactions réalisées depuis deux ans dans 51 grandes villes.

Le premier élément jouant sur la variation des prix est l'année de construction, explique Capital . Un appartement construit après 2004 coûte ainsi 17,3 % plus cher que les logements comparables sortis de terre entre 1946 et 1971. Les logements situés dans des immeubles construits entre 1800 et 1914 voient en revanche leur prix augmenter de 7,3 % par rapport à ceux construits entre 1946 et 1971.

+ 9,6 % pour une terrasse ou un balcon

Un balcon ou d'une terrasse entraîne également la majoration de la valeur. Il faut alors compter sur une augmentation moyenne de 9,6 %. La présence d'une seconde salle de bains fait de son côté varier le prix à la hausse de 7,9 % contre 3,5 % pour un ascenseur.

Les maisons les plus chères ne sont par ailleurs pas les plus récentes. Le prix au mètre carré de celles construites avant les années 1800 est supérieur de 15,2 % en moyenne par rapport aux constructions entre 1946 et 1971. La hausse atteint 13,2 % pour les biens sortis de terre après 2004. Les plaisirs d'une piscine se payent. Les propriétés qui en disposent coûtent en moyenne 8 % plus cher. La présence d'un espace extérieur majore le prix de 4,5 %, d'un parking de 3,6 % et d'une salle de bains supplémentaire de 1,3 %.

Un effet qui varie en fonction des villes

Il existe néanmoins des différences selon les territoires, précise l'étude. Un espace extérieur pour un logement à Marseille va faire bondir le prix de 14,2 % en moyenne contre 4,7 % à Rennes. Une salle de bains en sus dans une des 40 premières grandes villes de France aura plus d'impact sur le prix (12,2 %) qu'à Paris (3,4 %).