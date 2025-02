Prêt immobilier : emprunter après 60 ans, est-ce encore possible ?

Peut-on réellement encore emprunter auprès d'une banque quand on a plus de 60 ans ? ( Crédits photo: © Robert Kneschke - stock.adobe.com)

Vous avez 60 ans ou plus et vous voulez souscrire un crédit immobilier ? Si cette opération n'est pas impossible, elle peut être plus difficile et plus coûteuse. Le point sur la situation des candidats à l'emprunt.

Que l'on soit proche de la retraite ou déjà retraité, la question de l'accès au crédit lorsque l'on a un projet d'achat immobilier se pose. En effet, obtenir un crédit immobilier de la part d'une banque en avançant dans l'âge peut être plus difficile, sans pour autant relever de l'impossible. Durée de financement, cotisation d'assurance, revenus pris en compte… certains détails sont à prendre en compte avant de se lancer dans la souscription d'un prêt immobilier à 60 ans ou plus.

Un financement bancaire possible jusqu'à 75, voire 85 ans

À la question de savoir s'il est possible pour une personne de plus de 60 ans d'emprunter, Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer, se veut rassurante : "Il est totalement possible d'emprunter à 60 ans". Dans le même ordre d'idées, le site du Crédit Agricole précise que 20 % des crédits immobiliers souscrits en septembre 2024 l'ont été par des personnes âgées de 60 ans ou plus, soit tout de même un crédit immobilier sur cinq.

"Avec l'allongement de la durée de vie, on peut toujours avoir un nouveau projet immobilier à 60 ans" résume Sandrine Allonier. Dans la plupart des établissements bancaires, la limite d'âge en fin de remboursement d'un crédit immobilier est fixée à 75 ans. En empruntant à l'âge de 60 ans, il est donc encore possible d'obtenir un financement bancaire d'une durée de 10 à 15 ans. Certains établissements proposent même d'aller jusqu'aux 85 ans de l'emprunteur, même si cette hypothèse est plus rare.

A lire aussi : Prêt immobilier : à quel taux maximal une banque peut-elle vous prêter de l'argent ?

Une durée de financement plus courte à prendre en considération

Pour respecter la limite d'âge fixée par les banques, les emprunteurs de plus de 60 ans sont généralement contraints de souscrire des crédits immobiliers d'une durée relativement courte, comprise entre 10 et 15 ans. En effet, les financements les plus longs, sur 20 à 25 ans, sont principalement réservés aux emprunteurs plus jeunes. Or, à capital emprunté égal, une durée de remboursement plus courte induit nécessairement une mensualité plus élevée.

Dans un même temps, les revenus des candidats à l'emprunt sont souvent réduits, en lien avec leur passage à la retraite, et leur taux d'endettement peut alors devenir problématique. Maël Bernier, directrice de la communication du courtier Meilleurtaux, tempère néanmoins cet inconvénient : "Les gens qui achètent après 60 ans ont souvent un gros apport personnel car ils ont vendu un bien". Grâce à cet apport, les emprunteurs peuvent limiter la somme d'argent à emprunter à leur banque, et donc avoir des mensualités de crédit raisonnables à payer.

Une assurance emprunteur particulièrement onéreuse pour les plus de 60 ans

Les cotisations d'assurance emprunteur sont liées à plusieurs critères, et notamment à l'âge de l'emprunteur. Plus celui-ci est âgé, plus le coût de l'assurance du crédit immobilier augmente. Résultat : "Pour ce type de dossier, il faut compter entre 0,50 % à 0,70 % en plus de votre taux de crédit" précise Maël Bernier. Une analyse confirmée également par Sandrine Allonier : "Le coût du crédit peut très vite monter pour ces emprunteurs".

Pour limiter la somme à payer au titre de l'assurance de leur crédit immobilier, les emprunteurs qui approchent ou qui sont déjà à la retraite ont donc tout intérêt à faire jouer la concurrence. À titre d'exemple, à un taux d'assurance de 0,30 %, un crédit immobilier de 150 000 euros souscrit sur 15 ans coûte 6 750 euros en cotisations d'assurances. À un taux de 0,70 %, l'assurance représente un budget global de 15 750 euros, et à 1 %, la facture grimpe à 22 500 euros.