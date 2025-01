Prêt immobilier : à quel taux maximal une banque peut-elle vous prêter de l'argent ?

A quel taux pourrez-vous emprunter en ce début d'année ? ( Crédits photo: © JOURNEY STUDIO7 - stock.adobe.com)

Bonne nouvelle : le taux maximal auquel les banques peuvent prêter de l'argent à leurs clients qui souhaitent devenir propriétaires est en baisse. Quelle est la limite fixée en ce début d'année 2025 ?

Vous envisagez d'acheter un bien immobilier et de contracter un emprunt au cours du premier trimestre 2025 ? L'annonce des nouveaux taux d'usure, applicables du 1er janvier au 31 mars, faite par la Banque de France devrait vous ravir. En effet, les taux maximum des financements immobiliers sont en baisse, sous l'effet d'une diminution générale des taux immobiliers en fin d'année 2024. Quels sont les nouveaux taux d'usure en vigueur au cours du premier trimestre de 2025 ?

Les taux d'usure en baisse au premier trimestre 2025

5,67 % : tel est le nouveau taux d'usure des crédits immobiliers à taux fixe consentis sur une durée de 20 ans ou plus. Un taux qui inclut non seulement le taux nominal de l'emprunt, mais également l'assurance emprunteur et les frais liés au financement. Autrement dit : sur 20 ans ou plus, une banque ne peut pas prêter de l'argent à un taux d'intérêt global supérieur à 5,67 %. Cette limite légale s'applique pour l'ensemble du premier trimestre 2025, soit du 1er janvier au 31 mars.

Pour comparaison, au cours du dernier trimestre de 2024, le taux d'usure des crédits immobiliers à taux fixe contractés sur une durée de 20 ans ou plus était de 5,85 %, soit une baisse de 0,18 % en l'espace de trois mois. Entre 10 et 20 ans, le nouveau taux d'usure des prêts immobiliers à taux fixe est désormais de 5,80 %. En dessous de 10 ans, le taux légal maximal est de 4,61 %. Les prêts relais, quant à eux, sont limités à 6,64 %, et les prêts à taux variable à 5,87 %.

Une diminution des taux d'usure liée à la baisse globale des taux immobiliers

Si les taux d'usure sont en baisse, ce n'est pas un hasard. En effet, ces taux d'intérêt plafond sont calculés et publiés chaque trimestre par la Banque de France (BDF) sur la base des taux d'intérêt effectivement pratiqués au cours du trimestre écoulé. Autrement dit : les taux d'usure du premier trimestre de 2025 sont fixés en tenant compte des taux d'intérêt réellement octroyés par les établissements bancaires et financiers au cours du dernier trimestre 2024.

Plus précisément, le taux d'usure correspond à la moyenne des taux effectifs des trois derniers mois rehaussée d'un tiers. Or, les taux immobiliers ont baissé en fin d'année 2024, entraînant dans leur sillage une baisse des taux d'usure. Le taux effectif d'un crédit immobilier à taux fixe consenti sur une durée de 20 ans ou plus a ainsi atteint en moyenne les 4,25 %. Entre 10 et 20 ans, ce taux moyen est passé à 4,35 %, et à 3,46 % pour une durée de financement inférieure à 10 ans.

Des taux maximum qui visent à protéger les emprunteurs

Si le taux d'usure existe, c'est avant tout pour protéger les emprunteurs. En effet, ce taux maximal évite que les banques ne pratiquent des taux d'intérêt trop onéreux en comparaison avec les taux d'intérêt moyens. Critiqué pendant la période de forte hausse des taux d'intérêt, le taux d'usure retrouve ici pleinement son utilité, puisqu'il est un moyen d'éviter que certains futurs propriétaires ne contractent un crédit immobilier à des conditions trop éloignées de la réalité du marché.

Rappelons par ailleurs que, au cours de l'année 2024, les taux des crédits immobiliers n'ont cessé de baisser, au profit des emprunteurs. Selon le baromètre Meilleurtaux actualisé au 6 janvier 2025, un bon taux d'intérêt sur une durée de 15 ans s'établit à 3,36 %, à 3,46 % sur 20 ans et à 3,54 % sur 25 ans. Les emprunteurs qui parviennent à décrocher un excellent taux, quant à eux, peuvent espérer obtenir du 2,87 % sur 15 ans, 2,94 % sur 20 ans et 3,02 % sur 25 ans.