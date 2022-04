Présidentielle : quelle réduction d’impôt si vous soutenez les perdants ?

Vous pouvez soutenir un candidat perdant en lui faisant un don. (© AFP)

Valérie Pécresse, Yannick Jadot…. Sous la barre des 5%, ces candidats à l'Elysée font un appel aux dons pour boucler leur budget de campagne. Découvrez à quelle réduction d'impôt vous avez droit si vous les soutenez.

Les candidats au premier tour de l'élection présidentielle qui sont restés sous le seuil fatidique de 5% des suffrages, à l'instar de Valérie Pécresse et Yannick Jadot, ne seront remboursés qu'a minima des frais engagés lors de leur campagne électorale.

Le Code électoral est précis : l'État prend en charge leurs dépenses qu'à hauteur de 4,75% d'un plafond (inchangé depuis 2012) de 16,85 millions d'euros, soit précisément 800.423 euros maximum. Pas un euros de plus.

De 800.000 euros à 8 millions d'euros

Quant aux quatre candidats qui ont fait plus de 5% (Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron), ils peuvent prétendre à un remboursement de 47,5% de leurs frais dans la limite du même plafond, soit environ 8 millions d'euros au maximum. Les deux candidats présents au second tour bénéficient d'un plafond supérieur.

Les candidats Valérie Pécresse et Yannick Jadot - qui pensaient dépasser les 5% - se retrouvent donc dans une situation financière délicate. Il leur manque respectivement près de 7 millions d'euros et 2 millions d'euros pour boucler leur budget. Dans les heures qui ont suivies l'annonce des résultats, ils ont fait publiquement un appel aux dons aussitôt relayé sur la première page de leur site Internet de campagne.

Si vous décidez de les soutenir en faisant un don d'argent vous pouvez bénéficier