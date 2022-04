Présidentielle 2022: nos suggestions de logements à vendre pour les candidats

Les 12 candidats rêvent de devenir locataire de l’Élysée, nous leur avons sélectionné des habitations conformes à leur mode de vie ou à leur politique.

Depuis début mars, nous connaissons le patrimoine de chacun des 12 candidats à l’élection présidentielle. Un patrimoine globalement très supérieur à ce que possède la moyenne des Français même si du point de vue immobilier, plusieurs candidats ne possèdent rien (notamment Philippe Poutou ou Emmanuel Macron ) tandis que certains disposent d’un patrimoine se chiffrant en millions (dont Valérie Pécresse ou Éric Zemmour ). Cela ne nous a pas empêchés de rechercher, pour chacun, un bien (logement, résidence secondaire, voire investissement locatif) qui nous semble pouvoir lui correspondre. Découvrez nos choix, souvent surprenants.

Marine Le Pen: hôtel Jeanne d’Arc, à Domrémy-la-Pucelle (88)

C’est bien la moindre des choses pour celle qui ne manque pas de rendre hommage à Jeanne d’Arc, comme le faisait son père, tous les 1er mai. Pour la candidate du Rassemblement national, nous avons donc repéré sur Le Bon Coin, cette petite annonce concernant l’hôtel Jeanne d’Arc. Situé dans le village natal de la pucelle, l’établissement est, certes, fermé depuis plus de 15 ans et aura besoin d’une sacrée rénovation. Mais à raison de 165.000 euros, soit moins de 650 €/m² pour 255 m² habitables dont 7 chambres hôtelières, un appartement indépendant de 90 m² et deux garages pouvant accueillir 4 voitures, il y a peut-être de quoi faire un bon investissement? Et qui sait, en misant sur le tourisme Jeanne d’Arc, le parti de Marine Le Pen pourrait peut-être rapporter un peu d’argent dans ses caisses, qui en ont bien besoin.

Éric Zemmour: un château féodal dans la région de Poitiers

Pour le défenseur des racines de la France, rien de tel qu’une bâtisse qui incarne la grandeur et l’histoire du pays. Nous lui avons donc repéré, dans le réseau Barnes, ce noble château médiéval de 450 m² avec ses trois maisons d’amis, une piscine, des dépendances et un parc de 4,5 hectares. Certes, avec un prix de mise en vente de 1,7 million d’euros, la note est un peu salée, mais le bien est en parfait état après une rénovation complète et Éric Zemmour figure parmi les candidats au plus gros patrimoine.

Le candidat de Reconquête devrait par ailleurs apprécier la localisation de cette demeure, non loin de La Roche Posay, dans la Vienne et à quelques encablures de Poitiers, dont la bataille de 732 marque le début de la reconquête franque des territoires conquis par les Arabo-berbères en Gaule. Une période à laquelle fait clairement référence le nom de son parti: Reconquête!

Un ancien presbytère pour Jean-Luc Mélenchon

Un peu d’originalité pour l’Insoumis en chef. Si Jean-Luc Mélenchon a reconnu avoir été assez grossièrement anticlérical dans sa jeunesse et en a conservé la plupart des réflexes, il a pourtant été brièvement enfant de chœur. Par amour pour sa maman convertie au catholicisme, il a parfois servi les curés durant sa petite enfance marocaine. C’est donc en référence à cet épisode que nous lui suggérons cet ancien presbytère du 16e siècle, déniché sur le réseau Espaces atypiques. Située en Côte d’Or, cette résidence secondaire de 250 m², affichée à 495.000 euros, pourrait venir compléter la maison de vacances qu’il possède déjà dans le Loiret, non loin de Montargis. Elle dispose de trois chambres et surtout d’une piscine donnant directement sur l’église du village.

Une propriété autonome pour Nicolas Dupont-Aignan

Pour le dirigeant de Debout la France! qui rêve d’une France indépendante dans l’Union européenne, plus autonome, et qui se réindustrialise, rien de tel qu’une propriété immobilière qui incarne tout cela. Avec cette ancienne Manufacture royale du sud de la Lorraine, inscrite aux monuments historiques, Nicolas Dupont-Aignan pourrait vivre en quasi-autonomie. Affichée à 2,1 millions d’euros sur le réseau Patric Besse, la propriété mêle un château du 18e siècle, une chapelle, des bâtiments industriels, des maisons, un parc et sa prairie et même une centrale hydroélectrique (dont l’exploitation est actuellement confiée à un tiers). L’occasion de faire revivre cette manufacture de Bains-les-Bains, l’une des toutes premières grandes entreprises de l’ère industrielle, plus grand site de production de fer-blanc de France durant le 18e siècle et la première moitié du 19e, avec jusqu’à cinq cents ouvriers.

Une maison de maître en Corrèze pour Valérie Pécresse

Pour le plus gros patrimoine immobilier de cette campagne électorale, celui de Valérie Pécresse, pas la peine de renforcer ses propriétés du côté de Versailles ou de La Baule, elle est déjà très bien dotée. En revanche, ses possessions en Corrèze ne sont pas vraiment à la hauteur de son standing. Celle qui passe toutes ses vacances d’été dans ce département depuis qu’elle a épousé Jérôme Pécresse en 1994 dans le petit village de Combressol, ne déclare dans son patrimoine qu’une maison corrézienne de 60 m², acquise pour 6896 euros en 2004 (en plus de terres agricoles). Sans tomber dans le trop ostentatoire, nous lui suggérons cette maison de maître proposée par le réseau de consultants indépendants Megagence au prix de 575.000 euros. Située à Sainte-Féréole, l’élégante bâtisse «baignée de lumière» selon la petite annonce dispose de 4 chambres, d’une grange rénovée de 115 m², d’une piscine et même d’une borne de recharge électrique.

Un buron dans le Cantal pour Jean Lassalle

Les bergeries et les Pyrénées, Jean Lassalle connaît cela sur le bout des doigts. Alors pour varier les plaisirs tout en restant dans un habitat traditionnel et parfaitement rural, nous lui avons trouvé ce buron, dans le cantal. Comme Le Figaro immobilier le précisait il y a deux ans , il s’agit là d’un habitat en pierre que l’on retrouve du côté des monts du Cantal, de l’Aubrac et des monts Dore. Ces constructions rustiques, recouvertes de lauzes ou d’ardoises devaient permettre d’abriter la fabrication du fromage. Avec la recherche d’isolement et de grands espaces, ces constructions très isolées sont devenues très recherchées et s’arrache au prix fort. Résultat: ce buron de 140 m² parfaitement rénové, situé à 1000 m² d’altitude dans un superbe panorama, est affiché à 490.000 euros sur le site de l’agence de la Vache rouge... On y imagine parfaitement Jean Lassalle animer une veillée au coin du feu.

Une ancienne boucherie-charcuterie pour Fabien Roussel

La polémique gastronomique provoquée par Fabien Roussel en janvier dernier nous conduit à lui proposer une maison qui comprend une ancienne boucherie-charcuterie et son laboratoire. Le candidat du Parti communiste avait alors apporté sa propre définition de la gastronomie française: « un bon vin, une bonne viande, un bon fromage ». Un résumé qui avait suscité un tollé sur Twitter. Chacun y est allé de son commentaire: « Et si on ne boit pas? Si on est végétarien? Vegan? La gastronomie française ne se limite pas à ça », rétorquait un internaute par exemple. On verrait donc très bien Fabien Roussel emménager dans cette ancienne boucherie de 8 pièces, à Saint-Maixent-l’École, dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine, affichée au prix de 155.000 €. Un prix qui ne devrait pas poser problème au candidat dont le patrimoine est estimé à plus de 200.000 euros, composé de deux maisons d’habitation, l’une en pleine propriété pour 180.000 € et l’autre détenue à 60%, pour 120.000€.

Une maison bioclimatique pour Yannick Jadot

Quoi de plus approprié pour un candidat écologiste qu’une maison bioclimatique, qui semble se fondre dans la nature et a la capacité de capter la chaleur en hiver et de s’en protéger en été? Cette maison, à Lapeyre, à trente minutes de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées (65) a été réalisée par un éco constructeur et est à vendre pour 346.000 €. Elle ressemble à une arche à ossature bois et à toiture végétalisée et prend place au cœur d’un terrain paysager de 2500 mètres carrés. Des matériaux recyclés issus de l’économie circulaire ont été utilisés pour réduire l’impact environnemental du chantier et elle offre ainsi une performance énergétique deux fois supérieures aux exigences de la Réglementation thermique RT2012. Une maison témoignant d’une « conscience écologique », comme le souligne Architecture de Collection qui propose ce bien.

Une usine à réhabiliter pour Philippe Poutou

Lorsque Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, affirme ce mercredi 6 avril qu’elle est la « seule candidate à venir d’un milieu ouvrier », Philippe Poutou monte au créneau. Il lance sur Twitter un « Bonjour, enchanté » pour rappeler que lui aussi est issu d’un milieu ouvrier. Fils d’un postier et d’une mère au foyer, il est embauché chez Ford, en Gironde, en 1999 comme réparateur de machines-outils avant d’être licencié en 2019, lors de la fermeture de son usine. Il est donc apparu évident aux yeux de la rédaction du Figaro Immobilier de proposer au candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), un ancien atelier proche de Bordeaux, à Beychac-et-Caillau, dans le Sud-Ouest également, qui peut être transformé en plusieurs lots ou en un vaste loft. Une parcelle de 1000 mètres carrés entoure le bâtiment à acquérir pour 367.000 €.

Un logement social à Paris pour Anne Hidalgo

La candidate du Parti socialiste propose de construire davantage de logements sociaux, s’auto-qualifiant de « maire bâtisseuse » sur BFMTV. Elle assure vouloir construire 150.000 logements sociaux par an, dont un tiers de logements très sociaux. Nous lui soumettons donc ce logement social datant de 1997, de presque 97 mètres carrés, situé dans le 11ème arrondissement de Paris, ville qui lui est chère en tant que maire de la capitale depuis 2014. Le séjour comprend même une loggia de 4 mètres carrés environ. Un parking en sous-sol complète ce bien même si on doute que la candidate, qui préfère les mobilités douces, en fera grand usage. À moins qu’elle y entrepose son vélo.

Une péniche pour Emmanuel Macron

Le président sortant ne détient aucun bien immobilier en son nom propre . C’est son épouse, Brigitte Macron, qui possède la maison familiale du Touquet. Il semble même ne pas porter l’immobilier dans son cœur , déclarant devant des maires que « l’immobilier ne crée pas d’emploi ». Une péniche, étant considérée comme un bien mobile, lui irait comme un gant. De plus, en tant que Président de la République, il a remplacé l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière, IFI . Les biens mobiles comme les yachts ou les péniches ne sont pas concernés par l’IFI qui se concentre sur les seuls biens immobiliers . Cette péniche de 80 mètres carrés offre une vue exceptionnelle sur l’Assemblée Nationale, ce qui permettrait au candidat LREM de toujours garder un œil sur l’actualité politique. Elle est affichée au prix de 750.000 € et Emmanuel Macron disposerait d’un bon apport puisque son patrimoine composé de comptes bancaires et d’instruments financiers s’élève à 550.000 €.

Un ancien garage à transformer pour Nathalie Arthaud

Fille de garagistes, Nathalie Arthaud a adhéré au mouvement Lutte ouvrière dès l’âge de 18 ans. Rien d’impossible donc à ce qu’un garage transformé en habitation lui plaise à l’image de ce garage de 60 mètres carrés transformé en loft en l’espace de quatre mois seulement, pour 55.000 euros, à Barcelone. Un module en bois réalisé sur mesure sert de hall d’entrée, d’armoire encastrée et de chambre, avec son lit en mezzanine. Il permet de créer une rupture entre la cuisine et le salon et de profiter des beaux volumes qu’offre l’ancien garage. Quant aux murs et aux plafonds d’origine, ils ont tous été peints en blanc pour harmoniser l’ensemble sauf le mur du fond qui délimite le dressing et témoigne encore de l’histoire du lieu par sa texture singulière et sa couleur rosée.