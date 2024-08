Préparer sa retraite avec un entretien personnalisé - iStock-Vadym Pastukh.jpg

Fluidifier la compréhension de la retraite

Si la récente réforme des retraites a déclenché un certain nombre de questions et d’incertitudes chez les actifs concernés (les professionnels nés en 1962), comprendre sa retraite et la préparer reste d’emblée une tâche ardue, surtout dans le cadre de carrières complexes, comprenant des périodes d’inactivité, des congés maladie ou encore des emplois à l’étranger. Pour aider ses assurés à y voir plus clair, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco a déployé un vaste programme d’entretiens individuels, visant à les aider à bien préparer leur dossier pour le jour J. À noter : Près de 650 000 personnes partent à la retraite chaque année en France. Le processus administratif s’enclenche en moyenne 12 mois avant.

Faire le point

Accessible dès 45 ans, les entretiens proposés par Agirc-Arrco sont gratuits pour les professionnels en activité ou non. Ces rendez-vous ont pour objectif de dresser un bilan de la carrière de chaque assuré, de faire le tour des droits dans les différents régimes et de définir l’âge de départ à la retraite, ainsi que le montant estimé de la pension. Les assurés sont également renseignés sur les différents dispositifs en vigueur leur permettant de bonifier leurs droits ou de partir de manière progressive (rachats, surcote, retraite progressive, cumul emploi-retraite, etc.).

400 000 créneaux de rendez-vous

Dans un article publié dans le Parisien le 12 février dernier, l’Agirc-Arrco indique avoir doublé le nombre de créneaux de rendez-vous entre 2023 et 2024 (passant à 400 000 créneaux proposés en 2024). L’organisme précise sa démarche en indiquant vouloir répondre à « un besoin renforcé de conseil, d’aide à la décision, d’accompagnement personnalisé et individualisé [des assurés], plus particulièrement les populations fragilisées ». À noter : Parmi les 400 000 entretiens programmés près d’un quart est réservé aux assurés ayant un parcours complexe, le but étant de les aider à constituer leur dossier.

Prévoir et accompagner

Durant ces entretiens, les assurés peuvent également obtenir un bilan d’étape. Les conseillers font également le point sur les services d’accompagnement et de prévention de l’Agirc-Arrco, dont les stages de préparation à la retraite ou encore les bilans de santé gratuits dès 50 ans. Les rendez-vous se prennent par téléphone, au 0 970 660 660 (appel non surtaxé) ou via l’espace personnel Agirc-Arrco