Pouvoir d'achat : le blocage des prix voulu par Mélenchon ne profiterait pas tant aux ménages modestes

Selon le cabinet d'études, des aides financières directes seraient plus efficaces pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. (illustration) (Pixabay / Tumisu)

Jean-Luc Mélenchon a récemment annoncé qu'il instaurerait un blocage des prix sur plusieurs produits de première nécessité s'il devenait Premier ministre à l'issue des élections législatives. Mais selon une étude du cabinet Asterès, cette mesure profiterait davantage aux ménages aisés qu'aux foyers les plus modestes.

Plus d'économies pour les ménages aisés

En effet, les ménages les plus aisés sont ceux qui consomment le plus. En se basant sur un blocage des prix de l'énergie, rendu possible par le Code du commerce, mais aussi de sept types de produits alimentaires parmi lesquels le fromage, les céréales ou encore les fruits et légumes, Asterès a évalué le gain annuel moyen de pouvoir d'achat des Français à 631 € pour 2022.

Mais ces économies diffèrent en fonction du niveau de revenus des ménages. Avec la mesure voulue par Jean-Luc Mélenchon et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), les 10 % des ménages les plus fortunés pourraient économiser 821 € par an. À l'inverse, les 10 % des ménages les plus précaires n'économiseraient que 368 € sur la même période.

Des aides financières directes

Dans sa note, le cabinet d'études économiques Asterès estime qu'il serait plus logique pour la nouvelle coalition de gauche de cibler directement le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. L'idée serait alors de mettre en place des aides financières directes adaptées à chaque catégorie.

Fin 2021, le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place de plusieurs aides censées renforcer le pouvoir d'achat, comme le chèque énergie et le chèque inflation. Le président a récemment annoncé le lancement d'un chèque alimentaire visant à réduire les effets de l'inflation sur les ménages en grande difficulté financière.