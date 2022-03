Pouvoir d'achat immobilier : Les Français ont perdu 6 m2 dans les grandes villes depuis 2017

Les Français ont perdu en moyenne 6 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier dans les plus grandes villes (illustration). (PIXABAY / moerschy)

Depuis 2017, les Français qui résident dans les onze plus grandes villes de l'Hexagone ont perdu en moyenne 6 mètres carrés de surface accessible. C'est Paris qui a le mieux résisté à ce phénomène, à l'inverse de Rennes, qui affiche la plus forte baisse de pouvoir d'achat immobilier.

Une étude réalisée par le site spécialisé MeilleursAgents révèle qu'entre 2017 et 2022, les Français qui habitent dans l'une des onze plus grandes villes du territoire ont vu leur pouvoir d'achat immobilier baisser en moyenne de 6 mètres carrés de surface accessible, rapporte BFM TV , jeudi 24 mars.

Rennes a connu la plus forte diminution

« Au début des années 2017 et avec un revenu médian de la ville, un jeune adulte pouvait s’acheter près de 40 m² dans la plupart des grandes métropoles (Toulouse, Rennes, Marseille et Nantes). En mars 2022, une personne seule disposant d’un revenu médian ne peut désormais plus s’offrir de bien supérieur à 37 m² dans ces villes » , a analysé le site MeilleursAgents.

La ville qui a enregistré la baisse la plus importante de pouvoir d'achat immobilier est Rennes avec -14 mètres carrés en 5 ans. Elle est suivie par Nantes et Strasbourg (-9 mètres carrés) puis Toulouse (-8 mètres carrés).

Paris est la ville qui a le mieux résisté

En revanche, Paris - même si c'est la plus chère - est la grande ville qui a le mieux résisté à ce phénomène avec une diminution d'un seul mètre carré sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Selon MeilleursAgents, cela peut s'expliquer à la fois par une augmentation des prix des biens immobiliers limitée « seulement » à 19,9 % sur la période et aussi par une hausse des revenus plus conséquente que dans les autres villes avec +10,4 % en moyenne dans la capitale.

« Si les prix de l’immobilier sont en augmentation sur tout le territoire, l’évolution des revenus est quant à elle loin d’être homogène. En effet, dans les 11 plus grandes villes de France, l’augmentation des revenus oscille entre 7,1 % et 10,7 % entre 2017 et 2022 » , ont ajouté les auteurs de l'étude.