Pouvoir d'achat immobilier : les acquéreurs ont perdu 25 m2 en deux ans et demi dans les métropoles

La situation du marché immobilier est tendue. Le pouvoir d'achat immobilier des Français a fondu, avec une perte moyenne de 25 m² de surface pour un budget constant en deux ans et demi, et même de 5 m² depuis le début de l'année.

La baisse des prix qui s'annonce dans l'immobilier ne suffit pas à compenser la hausse des taux. Depuis le début de l'année 2023, à budget constant, les Français qui achètent un bien dans les 20 plus grandes villes du pays auront perdu 5 m2, selon une étude de Meilleurtaux.com relayeé par RMC mardi 20 juin. Quand on remonte à janvier 2020, la perte de surface est encore plus impressionnante. En moyenne, elle s’établit à 25 m2, toujours à budget constant. Les acquéreurs ont donc dû renoncer à l'équivalent d'au moins une pièce.

« Tous les mois, les Français perdent des mètres carrés finançables » , explique Mael Bernier, porte-parole de Meilleuxtaux.com. Les villes les plus pénalisées sont les villes de province qui bénéficiaient de prix abordables avant la crise du Covid. Le Mans (Sarthe) est ainsi la commune la plus touchée. En deux ans et demi, la perte de surface y a atteint 48 m², quasiment deux fois la moyenne des 20 plus grandes villes.

« Quand on pense qu’on était à moins d’1 % il y a deux ans et qu’aujourd’hui on est à 3,5 %, en tendant vers le 4 %. On a pris une claque » , explique Mickael Pautonnier, agent immobilier au Mans. Le professionnel a évoqué l'exemple d'un client ayant perdu « entre 10% et 15% de pouvoir d’achat » . La préfecture sarthoise est talonnée par Angers (Maine-et-Loire, - 47 m2) et Saint-Etienne (Loire, - 46 m2).

10 m² perdus à Saint-Etienne depuis le début de l'année

Quand on observe l'évolution depuis le début de l'année, Le Mans n'est pas bien classé non plus, avec une perte de 7 m2. C'est la même surface perdue qu'à Nîmes (Gard). Mais c'est à Saint-Étienne que les mètres carrés fondent le plus en six mois (- 10). Quatre autres villes se situent au-delà de la moyenne nationale avec 6 m2 de perdus depuis janvier 2023 : Le Havre (Seine-Maritime), Toulon (Var), Reims (Marne) et Grenoble (Isère). A l'inverse, sur la même période, à Paris, les acheteurs ne laissent filer qu'1 m2 et les Lyonnais un de plus. Sur 20 ans, la capitale n'a fait perdre aux acheteurs que 4 m2, contre 11 à Lyon et Bordeaux (Gironde).

Est-ce quand même le bon moment d'acheter ? « Malheureusement, la situation pour acheter aujourd’hui n’est pas optimale mais elle est peut-être meilleure que dans quelques mois , a analysé Mael Bernier. Donc pour ceux qui veulent acheter, il faut anticiper et surtout faire des calculs d’enveloppe précis. Il faut regarder avec des professionnels combien on peut emprunter et se faire une projection » .