Pouvoir d'achat immobilier: en un an, les Français ont perdu une cuisine

Le pouvoir d'achat immobilier des Français a reculé de 5 m² ses 12 derniers mois pour les 20 plus grandes villes.

Les prix de l'immobilier ne baissant toujours pas et les taux de crédit remontant, le résultat était inéluctable. Le pouvoir d'achat des Français s'est affaissé. En un an, ils ont perdu 5 m², soit l'équivalent d'une cuisine, selon le baromètre de Meilleurtaux.com qui a analysé les 20 plus grandes villes de France. Et sur les six derniers mois, ce recul est de 3 m².

À l'exception de Nîmes qui enregistre un gain de 8 m², toutes les villes enregistrent des baisses de pouvoir d'achat immobilier. Les grands perdants sont Le Mans, Saint-Étienne et Le Havre avec des chutes comprises entre 12 et 14 m², l'équivalent d'une chambre. Côté grandes villes, Paris et Bordeaux résistent (-2 m²) alors qu'à Lyon (-6 m²) et surtout à Marseille (-10 m²), c'est la dégringolade!

Baisse limitée à Paris

Ces villes cumulent remontée des taux de crédit - comme partout en France - mais surtout hausse des prix de l'immobilier. «C'est le cas des trois grandes perdantes qui bénéficiaient de prix très bas mais qui subissent un léger renchérissement», décrypte Maël Bernier, de Meilleurtaux.com. Le fameux «effet rattrapage» post-confinement.

Dans ces trois villes, les prix à l'origine étaient tellement bas que l'impact de la hausse est pénalisant. A contrario, à Paris, où les prix sont déjà très élevés, il l'est beaucoup moins. Malgré tout, à capacité d'emprunt et mensualités équivalents, un ménage stéphanois peut espérer acquérir un logement 7,5 fois plus grand que son homologue parisien. Le premier peut s'offrir un 150 m² quand le second doit se contenter d'un petit studio de 20 m².

Alors que la rentrée immobilière s'annonce agitée, quid du pouvoir d'achat immobilier des Français au second semestre? Les taux vont-ils continuer d'augmenter? Les prix vont-ils enfin baisser? Le courtier Meilleurtaux s'attend à une stabilisation des uns et sans doute des reculs des autres. Ce qui devrait améliorer le pouvoir d'achat immobilier des Français et ainsi leur redonner du baume au cœur. «Encore faut-il qu'ils accèdent au crédit», glisse Maël Bernier.