Pouvoir d'achat : Elisabeth Borne annonce plusieurs coups de pouce en faveur des Français

Face à l'augmentation du coût de la vie, du carburant, de l'essence, de la nourriture, le gouvernement a décidé de mettre en place ou de prolonger des coups de pouce financiers. Photo d'illustration. (Geralt / Pixabay)

Elisabeth Borne a annoncé plusieurs coups de pouce en faveur du pouvoir d'achat des ménages alors que l'inflation a atteint 5,2 % en mai. La remise carburant de 18 centimes sera notamment prolongée jusqu'à fin août et les pensions de retraite seront indexées sur l'inflation dès cet été.

Jamais l'inflation n'aura été aussi haute depuis 37 ans. En mai, elle culminait à 5,2 % selon les données de l'INSEE. Pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement compte prendre plusieurs mesures de soutien. Elles seront entérinées après les élections législatives dans deux textes de loi dont une loi de finances rectificative.

Une nouvelle indemnité à la place du chèque alimentaire

Premier dossier sur la table de l'exécutif : le chèque alimentaire. Véritable casse-tête pour le gouvernement, la création d'un chèque alimentaire spécifique est une nouvelle fois reportée. « Dans l'urgence » , une nouvelle indemnité inflation à destination des familles modestes sera versée, a annoncé mardi 7 juin la Première ministre Elisabeth Borne au micro de France Bleu .

Cette indemnité sera distribuée « à la rentrée » et « directement sur le compte en banque, en une fois » , en fonction de la composition des familles, a-t-elle précisé, sans détailler son montant, ni le nombre de ménages qui en bénéficieront. La Première ministre a toutefois assuré que la réflexion continuait sur un chèque alimentaire plus ciblé sur les produits « de qualité » et « bio » .

Lutter contre la hausse du prix du carburant et de l'énergie

Autre dépense qui pèse lourd sur le budget des Français : le carburant. Son prix dépasse à nouveau les 2 € début juin. Le gouvernement a décidé de prolonger au moins jusqu'à fin août la remise de 18 centimes (en métropole continentale) instaurée depuis le 1er avril. Quelque trois milliards d'euros étaient budgétés pour la période d'avril à juin, qu'il faudra donc compléter dans la loi de finances rectificative. A moyen terme, un dispositif plus ciblé sur les « gros rouleurs » doit prendre le relais.

Par ailleurs, la prolongation jusqu'à la fin de l'année du « bouclier tarifaire » (plafonnement des prix de l'électricité et du gaz) est actée, pour un coût évalué à plus de 14 milliards d'euros sur l'année 2022, selon une estimation de Bercy en mars 2022. Un montant qui peut évoluer en fonction des variations du cours du gaz.

Les retraites revalorisées exceptionnellement de 4 %

Les pensions de retraite seront indexées sur l'inflation « dès la retraite de juillet, versée le 9 août » , dans un second texte de loi dédié au pouvoir d'achat, a confirmé fin mai le ministre du Travail Olivier Dussopt. Cette indexation concerne les retraites de base, les retraites complémentaires étant gérées par les partenaires sociaux. Elisabeth Borne a annoncé que la hausse serait de 4 %, de quoi se rapprocher de l'inflation qui a dépassé les 5 % sur un an en mai après la revalorisation automatique d'un peu plus de 1 % intervenue en janvier.

De plus, certaines prestations sociales seront aussi revalorisées (RSA, allocation adulte handicapé, etc.), après un premier pas de 1,8 % en avril. Le gouvernement n'a pas encore dévoilé le montant de cette hausse mais l'association APF France Handicap réclame une « augmentation significative » tandis que l'Unaf demande une revalorisation des prestations familiales au 1er juillet « a minima sur le montant de l'inflation » . Selon Les Echos , ces minimas et prestations augmenteront également de 4 %, pour un coût de deux milliards d'euros, qui s'ajouterait aux cinq milliards d'euros nécessaires pour les retraites.

Et les fonctionnaires et salariés ?

Enfin, les fonctionnaires connaîtront le niveau de l'augmentation de la valeur du point d'indice qui sert de base à leur rémunération. Les syndicats de la fonction publique demandent entre 3 % pour la CFDT et 20 % pour la CFTC. Une hausse de 1 % coûterait deux milliards d'euros par an à l'Etat, selon le gouvernement.

Une baisse des cotisations des travailleurs indépendants est également prévue. Elle doit leur permettre de gagner « 550 euros par an au niveau du Smic » , avait assuré mi-mai le porte-parole de l'ancien gouvernement Gabriel Attal.

La fin de la redevance audiovisuelle

Le plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée et désocialisée, dite prime Macron, sera triplé. Les entreprises pourront donc verser jusqu'à 3 000 € à leurs salariés.

La suppression de la redevance audiovisuelle sera finalement effective dès l'automne prochain ce qui signifie un gain pour les ménages de 138 € et un manque à gagner pour l'Etat de plus de trois milliards d'euros net.

Anticiper la future revalorisation des loyers

La Première ministre a aussi demandé à son gouvernement de plancher sur des mesures à destination des étudiants. Une prolongation de ticket-restaurant universitaire à 1 € est dans les tuyaux.

Enfin, des consultations ont lieu pour tenter de minorer la future revalorisation des loyers, l'indice de référence des loyers étant indexé sur l'inflation. L'option d'un gel total semble écartée, selon des acteurs du secteur, mais la méthode de calcul de l'indice pourrait être adaptée.