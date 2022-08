Pouvoir d'achat : Bruno Le Maire voit l'inflation croître jusqu'à fin 2022

Même si elle se tasse début 2023, l'inflation restera à un niveau élevé, a averti Bruno Le Maire, Photo d'illustration. (Alexandra_Koch / Pixabay)

L'inflation devrait continuer d'augmenter jusqu'à la fin de l'année mais un reflux pourrait se profiler début 2023. C'est en tout cas ce qu'à déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui a expliqué son analyse par des changements en matière d'approvisionnement énergétique.

L'inflation est actuellement autour de 6 % et elle devrait continuer d'augmenter d'ici la fin de l'année. C'est la prévision du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Bruno Le Maire se veut pourtant rassurant. Invité de RTL jeudi 4 août, il a assuré avoir « bon espoir » quant à « un reflux de l'inflation » au début de l'année 2023.

Un timing flou

Cette éventuelle baisse de l'inflation serait envisageable grâce à une diversification des approvisionnements énergétiques. « On a trouvé du gaz ailleurs, on a trouvé du pétrole ailleurs, on a réorganisé les chaînes de production » a déclaré Bruno Le Maire. Cependant, le ministre a tenu à préciser qu'il ne pouvait pas encore donner avec certitude une date exacte sur ce reflux de l'inflation.

Il a néanmoins affirmé que le gouvernement mettait tout en œuvre pour que cela arrive le plus vite possible. L'Etat procède notamment à une diversification énergétique et tient compte des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Le « Made in France » coûteux

Même si une baisse est attendue, l'inflation devrait malgré tout rester à un niveau relativement haut, a indiqué le ministre de l'Économie. En effet, « produire en France et en Europe, c'est plus cher que d'importer » a-t-il conclu. Il a par ailleurs vanté les mérites de la production en France en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la défense de l'indépendance énergétique.